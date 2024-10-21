Кремль сообщил об участии 40 стран в формате «БРИКС плюс» в Казани

Tекст: Вера Басилая

Основной темой обсуждений станет обострение ситуации на Ближнем Востоке и сотрудничество стран БРИКС и Глобального Юга в интересах устойчивого развития, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе президента России, во время саммита Владимир Путин проведет двусторонние встречи почти со всеми лидерами, участвующими в мероприятии.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин переместится в Казань для участия в саммите БРИКС.

Путин также сообщил, что организация БРИКС занимает значительную часть суши планеты, и 30 стран хотят присоединиться к ней.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что 15 стран рассматриваются для партнерства с БРИКС.

