Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Кремль сообщил об участии 40 стран в формате «БРИКС плюс» в Казани
В последний день саммита в Казани состоится заседание «аутрич»/«БРИКС плюс», где примут участие представители почти 40 стран, включая лидеров СНГ и делегации из Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки, сообщили в Кремле.
Основной темой обсуждений станет обострение ситуации на Ближнем Востоке и сотрудничество стран БРИКС и Глобального Юга в интересах устойчивого развития, передает ТАСС.
Как сообщили в пресс-службе президента России, во время саммита Владимир Путин проведет двусторонние встречи почти со всеми лидерами, участвующими в мероприятии.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин переместится в Казань для участия в саммите БРИКС.
Путин также сообщил, что организация БРИКС занимает значительную часть суши планеты, и 30 стран хотят присоединиться к ней.
Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что 15 стран рассматриваются для партнерства с БРИКС.