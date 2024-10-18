Казалось бы, вот он – момент истины: общество консолидируется, идеи висят в воздухе, даже есть какой-никакой госзаказ. И деньги есть. А на выходе – «Летучий корабль», певец Шаман, «белая березонька» и «новый роман Виктора Пелевина».0 комментариев
Путин назвал число желающих сотрудничать с БРИКС стран
Организация БРИКС стала занимать значительную часть суши всей планеты Земля, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран этой структуры. Он заявил, что еще 30 стран изъявили желание в той или иной степени присоединиться к деятельности организации.
«БРИКС – это 45% населения планеты, это 33% суши, это постоянный рост торгового оборота и уровня в мировой торговле», – цитирует Путина ТАСС.
Он отметил, что БРИКС продолжает расширяться, и наблюдается большой интерес к объединению.
«30 стран на сегодняшний день изъявили желание в той или иной степени сотрудничать с БРИКС, так или иначе присоединиться к деятельности организации», – сказал глава российского государства.
Путин отметил, что это показывает важность присоединения к этой структуре для таких государств. «Сразу за этой волной нарастает следующая. Но здесь мы должны вместе со всеми членами организации внимательно посмотреть, как относится к расширению. Точно совершенно никого не будем отталкивать, точно совершенно двери открыты», – отметил президент России.
Напомним, в пятницу Путин начал встречу с руководителями СМИ стран БРИКС. По его предположению, экономики России, Китая, Индии и Саудовской Аравии продемонстрируют позитивный рост, а государства Африки и Юго-Восточной Азии – опережающий.