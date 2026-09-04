Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.7 комментариев
Москвич отдал за школьный букет 75 тыс. рублей
Рекордная стоимость букета ко Дню знаний в Москве составила 75 тыс. рублей
Самый дорогой букет к 1 сентября с кустовыми пионовидными розами был заказан в Москве за 75 550 рублей, сообщили в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow.
В столице зафиксировали максимальную цену праздничного подарка для школьников, передает ТАСС.
«Самый дорогой букет заказали в Москве. Это корзина с кустовыми пионовидными розами за 75 550 рублей», – сообщили представители маркетплейса Flowwow.
Второе место занял набор из 51 пиона стоимостью более 38 тыс. рублей. Кроме того, особым спросом пользовались клубника в шоколаде и различные подарочные сертификаты.
Общие продажи цветочных подарков к началу учебного года выросли на 24%. При этом доля предварительных заказов снизилась на 7%. В текущем году большинство покупок совершалось накануне праздника, вечером 31 августа.
Лидерами продаж стали гортензии, кустовые розы и эустомы, а также удобные композиции в корзинках. Директор направления B2B-маркетинга Flowwow Полина Воронина отметила, что покупатели стали чаще выбирать визуально пышные композиции вместо миниатюрных букетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, розы стали самыми популярными цветами у россиян ко Дню знаний.
Средний чек на праздничный букет в стране составил 4800 рублей.
Эксперты порекомендовали дарить учителям недорогие композиции из простых дачных растений.