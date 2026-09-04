Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.7 комментариев
В России представили арктический вертолет Ми-38ПС с рекордной дальностью полета
На выставке в Казани продемонстрировали новый арктический вертолет Ми-38ПС
Новейшую винтокрылую машину Ми-38ПС, способную преодолевать более 1500 километров с дополнительными баками, впервые показали на международном салоне «Комплексная безопасность».
Холдинг «Вертолеты России» впервые продемонстрировал уникальную арктическую модификацию Ми-38ПС в рамках международного салона в Казани, сообщает Ростех.
Главной особенностью машины стала рекордная дальность полета.
При использовании дополнительных топливных баков вертолет способен пролететь более 1500 километров. Указанное расстояние превышает путь между Москвой и Екатеринбургом. Подобные характеристики позволят спасателям проводить операции на максимальном удалении от баз базирования.
Универсальное воздушное судно уже начало поступать в распоряжение МЧС. Новая техника предназначена для тушения лесных пожаров, ликвидации разливов нефтепродуктов и проведения поисково-спасательных работ. Также вертолет может перевозить пассажиров и различные грузы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Ростех передал МЧС первую партию из четырех арктических вертолетов Ми-38ПС.
В прошлом году спасательное ведомство анонсировало получение девяти таких машин для работы в северных городах.
В июле Росавиация допустила отечественный офшорный вертолет Ми-171А3 к эксплуатации при экстремальных морозах.