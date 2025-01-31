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Солдаты ВСУ сдались в плен под Красноармейском
Группа из 46-й аэромобильной бригады ВСУ сдалась в плен под Красноармейском
Группа солдат 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен в районе Удачного, который находится к западу от Красноармейска.
Как сообщает ТАСС, под Красноармейском сдалась группа украинских военнослужащих. В силовых структурах сообщили, что это солдаты 46-й отдельной аэромобильной бригады. Они были пленены в районе Удачного, к западу от Красноармейска, известного также под названием Покровск.
Военнослужащие сейчас находятся в безопасности, им оказывается необходимая помощь.
Как писала газета ВЗГЛЯД, советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщал о попытках ВСУ удержать позиции севернее Селидово, чтобы избежать окружения Красноармейска, как это произошло ранее в Великой Новоселке, а также ВСУ взорвали крупнейшую шахту по добыче коксующего угля в Красноармейске.