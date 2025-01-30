Кимаковский заявил о возможном окружении ВСУ в Красноармейске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Кимаковский подчеркнул, что украинские силы в районе Красноармейска стараются предотвратить окружение, передает ТАСС. По его словам, севернее Селидово, ближе к Покровску, противник активно сопротивляется и перебрасывает туда дополнительные подразделения.

Кимаковский отметил, что целью данных действий является удержание российских войск от продвижения на запад, к границе Днепропетровской области. Он подчеркнул, что это необходимо для предупреждения охвата Красноармейска с западной и северной сторон, в то время как охват ведется и с юго-востока – со стороны Мирнограда.

Он сравнил текущую ситуацию с событиями в Великой Новоселке, где украинские силы оказались в окружении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском; по мнению эксперта, ВСУ взорвали шахту с целью создания тактического преимущества в обороне; также сообщалось, что глава ДНР рассказал об успехах российских войск на Красноармейском направлении.