Зачем Трамп обвинил Зеленского в начале конфликта? Видимо, это форма давления на него с целью принудить к переговорам с Россией. Правда, став президентом, он около десяти раз заявил, что Зеленский на них согласен. Однако действия главы майданного режима говорят об обратном.3 комментария
Кимаковский сообщил о возможном окружении ВСУ в Красноармейске
Кимаковский заявил о возможном окружении ВСУ в Красноармейске
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о попытках ВСУ удержать позиции севернее Селидово, чтобы избежать окружения Красноармейска, как это произошло ранее в Великой Новоселке.
Кимаковский подчеркнул, что украинские силы в районе Красноармейска стараются предотвратить окружение, передает ТАСС. По его словам, севернее Селидово, ближе к Покровску, противник активно сопротивляется и перебрасывает туда дополнительные подразделения.
Кимаковский отметил, что целью данных действий является удержание российских войск от продвижения на запад, к границе Днепропетровской области. Он подчеркнул, что это необходимо для предупреждения охвата Красноармейска с западной и северной сторон, в то время как охват ведется и с юго-востока – со стороны Мирнограда.
Он сравнил текущую ситуацию с событиями в Великой Новоселке, где украинские силы оказались в окружении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском; по мнению эксперта, ВСУ взорвали шахту с целью создания тактического преимущества в обороне; также сообщалось, что глава ДНР рассказал об успехах российских войск на Красноармейском направлении.