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Бастрыкин инициировал дело оскорбления чувств вдов участников СВО
СК России начал проверку интервью томских риелтора и блогера о выплатах
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после резонансного интервью томских риелтора и блогера о государственных выплатах вдовам, сообщает информцентр ведомства.
Решение о возбуждении уголовного дела председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял после изучения обращения участника спецоперации на Украине, передает РИА «Новости». Поводом стало интервью, в котором риелтор и блогер из Томска рекомендовали женщинам вступать в брак с военнослужащими, чтобы после их гибели получить компенсацию для покупки жилья.
По мнению заявителя, подобные высказывания дискредитируют российские вооруженные силы и оскорбляют чувства вдов погибших участников спецоперации. Бастрыкин поручил руководителю управления Следственного комитета по Томской области Андрею Щукину возбудить уголовное дело и доложить о деталях расследования.
В региональном Следственном комитете сообщили, что уже проводится процессуальная проверка и исполнение поручения Бастрыкина находится на контроле центрального аппарата ведомства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Томске назначил Марине Орловой 80 часов обязательных работ за высказывания в видео о схеме покупки жилья, которые вызвали общественный резонанс.