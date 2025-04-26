Бастрыкин инициировал дело оскорбления чувств вдов участников СВО

СК России начал проверку интервью томских риелтора и блогера о выплатах

Tекст: Дмитрий Зубарев

Решение о возбуждении уголовного дела председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял после изучения обращения участника спецоперации на Украине, передает РИА «Новости». Поводом стало интервью, в котором риелтор и блогер из Томска рекомендовали женщинам вступать в брак с военнослужащими, чтобы после их гибели получить компенсацию для покупки жилья.

По мнению заявителя, подобные высказывания дискредитируют российские вооруженные силы и оскорбляют чувства вдов погибших участников спецоперации. Бастрыкин поручил руководителю управления Следственного комитета по Томской области Андрею Щукину возбудить уголовное дело и доложить о деталях расследования.

В региональном Следственном комитете сообщили, что уже проводится процессуальная проверка и исполнение поручения Бастрыкина находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Томске назначил Марине Орловой 80 часов обязательных работ за высказывания в видео о схеме покупки жилья, которые вызвали общественный резонанс.