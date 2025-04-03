Риелтор из Томска осуждена за скандальное видео о покупке жилья

Суд в Томске приговорил риелтора Орлову к 80 часам обязательных работ за высказывания

Tекст: Елизавета Шишкова

Суд в Октябрьском районе Томска осудил риелтора Марину Орлову на 80 часов обязательных работ за высказывания в видео о методе покупки жилья, передает РИА «Новости».

Орлова признана виновной в совершении административного правонарушения по статье 20.3.1 КоАП РФ, предусматривающей наказание за возбуждение ненависти или вражды, а также унижение человеческого достоинства. Женщина признала вину в этом правонарушении.

В скандальном видео, которое распространилось в социальных сетях, Орлова рассказывала о схеме приобретения жилья с участием супругов-военнослужащих и возможным получением средств в случае их гибели. Ее коллега, блогер Дарья Черданцева, получила наказание в виде 85 часов обязательных работ за аналогичное правонарушение и также признала свою вину.

В региональном управлении МВД России сообщили, что сотрудники центра по противодействию экстремизму оперативно установили личности женщин и доставили их в полицию. В присутствии полицейских Орлова извинилась перед семьями военнослужащих, а Черданцева выразила раскаяние за случившееся.

Полиция Томской области призвала жителей не поддаваться на провокации, подчеркнув, что распространение недостоверной информации и призывы к нарушению закона могут повлечь за собой юридическую ответственность.

Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил к четырем с половиной годам колонии двух мужчин за насильственное склонение соседки к уступке доли в квартире и нападение на журналистов группы ВГТРК. Самарский областной суд приговорил к длительным срокам лишения свободы «черных риэлторов», которые убивали и похищали людей с целью завладения их квартирами.