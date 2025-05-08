Инструктор центра «ВОИН» погиб в Запорожской области при обстреле ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале «Центр ВОИН» сообщили, что инструктор Центра «ВОИН» и боец добровольческого формирования «Барс-32 им. П.Судоплатова» погиб при исполнении воинского долга во время артиллерийского обстрела со стороны украинских войск. Он оказывал первую помощь раненым сослуживцам, когда был смертельно ранен.

«Для нашего Центра, для наших бойцов и курсантов он навсегда останется в памяти, а его беспримерное мужество – вечным уроком служения интересам России. Его самоотверженный поступок – ценный пример человеческой доброты, мужества и бесконечной преданности – навсегда останется в памяти и наших сердцах», – обратился участник СВО, Герой России, Командир Центра «ВОИН» Андраник Гаспарян.

Владислав Рахманов родился в 1997 году в Свердловской области, окончил Екатеринбургский колледж физической культуры, служил в 24-й отдельной бригаде специального назначения, а затем работал в охране ФСИН и спецподразделениях МВД. В качестве инструктора он обучал молодежь, передавая им свои знания и вдохновляя их на честную и доблестную службу.

«В качестве инструктора он передавал свои знания и опыт молодому поколению, вдохновляя рябят быть сильными, честными и добрыми. А его бескорыстный поступок напоминает нам о могуществе человеческого духа, о том, насколько важно хранить в сердце любовь, ответственность и мужество. Вечная ему память. Пусть его имя навсегда останется символом самоотверженности и доблести. Победа будет за нами», – подчеркнул Гаспарян.