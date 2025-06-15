Власти Израиля продлили особое положение в тылу до 30 июня

Tекст: Ольга Иванова

Власти Израиля приняли решение о продлении режима особого положения в тылу до 30 июня, пишет РИА «Новости». Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения. Сохраняются ограничения на проведение образовательных мероприятий и массовых собраний.

В сообщении телеканала сказано: «Режим особого положения в тылу продлен до 30 июня». Ограничительные меры будут действовать до конца месяца, что, как отмечается, связано с продолжающейся напряженной обстановкой в регионе.

Больницы Израиля за ночь приняли сотни пострадавших в результате новых ударов Ирана, число погибших достигло 12 человек за сутки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате нового ракетного удара по центральным районам Израиля погибла женщина, еще более 90 человек получили ранения.