Женщина стала жертвой атаки Ирана на Израиль, пострадали более 90 человек

В результате атаки Ирана на Израиль погиб один человек и пострадали более 90

Tекст: Антон Антонов

В районе Гуш-Дан погибла женщина в возрасте 60 лет, передает РИА «Новости».

В Гуш-Дане, который включает Тель-Авив и его окрестности, трое пострадавших оказались в тяжелом состоянии, пятеро – в состоянии средней тяжести, 57 – с легкими ранениями. В долине Шфела ранены 28 человек, передает ТАСС.

Как отмечает агентство Fars, для атаки Ираном были использованы тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты «Хадж Касем».

Тем временем звуки взрывов слышны в пятый раз за ночь в иранской столице Тегеране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ракеты упали в Хайфе и в Нижней Галилее. В результате удара Ирана по поселению Тамра погиб один человек, более десяти получили ранения. Позднее Иран начал новую ракетную атаку на Израиль.