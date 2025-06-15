14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.17 комментариев
Женщина стала жертвой атаки Ирана на Израиль, пострадали более 90 человек
В результате атаки Ирана на Израиль погиб один человек и пострадали более 90
В результате нового ракетного удара по центральным районам Израиля погибла женщина, еще более 90 человек получили ранения, сообщила пресс-служба скорой помощи Израиля.
В районе Гуш-Дан погибла женщина в возрасте 60 лет, передает РИА «Новости».
В Гуш-Дане, который включает Тель-Авив и его окрестности, трое пострадавших оказались в тяжелом состоянии, пятеро – в состоянии средней тяжести, 57 – с легкими ранениями. В долине Шфела ранены 28 человек, передает ТАСС.
Как отмечает агентство Fars, для атаки Ираном были использованы тактические и управляемые твердотопливные баллистические ракеты «Хадж Касем».
Тем временем звуки взрывов слышны в пятый раз за ночь в иранской столице Тегеране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ракеты упали в Хайфе и в Нижней Галилее. В результате удара Ирана по поселению Тамра погиб один человек, более десяти получили ранения. Позднее Иран начал новую ракетную атаку на Израиль.