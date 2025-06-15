Иран начал новую ракетную атаку на Израиль

Нетаньяху заявил о якобы двух попытках Ирана ликвидировать Трампа

Нетаньяху: Иран дважды пытался ликвидировать Трампа

Tекст: Дарья Григоренко

В видеообращении на английском языке он поздравил Трампа с днем рождения и отметил, что армия США празднует 250-летие со дня основания, передает ТАСС.

Нетаньяху также сообщил, что Израиль воюет против Ирана при явной поддержке президента Трампа и американского народа. По его словам, Иран остается общим противником для Израиля и США, и победа над ним будет общей целью. Премьер-министр подчеркнул, что Израиль уничтожил высших военных и технологических руководителей Ирана, причастных к разработкам ядерного оружия.

«Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте в 1983 году. Они убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане. Они жгут американский флаг, они бесконечно скандируют: «Смерть Америке»», – заявил Нетаньяху.

Он рассказал, что у Израиля была информация о планах Ирана передать ядерное оружие своим партнерам на Ближнем Востоке. Нетаньяху назвал такие действия «ядерным терроризмом» и подчеркнул, что угрозу чувствует весь мир. Он добавил, что Израиль продолжит операцию против Ирана, чтобы не позволить осуществиться этим планам.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с французским коллегой Эмманюэлем Макроном обвинил США в согласовании израильских ударов по стране и подчеркнул, что Тегеран не изменит позицию по ядерному досье.

В субботу Financial Times сообщало, что Вашингтон целенаправленно поддерживал версию о возможных переговорах по иранской ядерной программе, прекрасно осознавая, что готовится атака на Иран.

Напомним, Иран уведомил Британию, США и Францию о том, что их военные объекты на Ближнем Востоке и в странах Персидского залива станут целью ударов при оказании помощи Израилю.