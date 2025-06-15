14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.16 комментариев
В Израиле сообщили об одной жертве ракетной атаки Ирана и 14 пострадавших
Жертвой иранской ракетной атаки в Израиле стал один человек, еще 14 человек пострадали, сообщает портал Ynet.
Под удар попал двухэтажный дом в Нижней Галилее, передает ТАСС со ссылкой на Ynet.
Армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что удар был нанесен по поселению Тамра. При этом сообщается о 13 пострадавших.
Пресс-служба израильской скорой помощи сообщала, что около 15 человек в Израиле получили ранения разной степени тяжести в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, один человек находится в критическом состоянии, передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали о падении иранских ракет в Хайфе и в Нижней Галилее. Израиль тем временем атаковал нефтехранилище и хранилище топлива в Тегеране.