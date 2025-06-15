В Израиле сообщили об одной жертве ракетной атаки Ирана и 14 пострадавших

Tекст: Антон Антонов

Под удар попал двухэтажный дом в Нижней Галилее, передает ТАСС со ссылкой на Ynet.

Армейское радио «Галей ЦАХАЛ» сообщило, что удар был нанесен по поселению Тамра. При этом сообщается о 13 пострадавших.



Пресс-служба израильской скорой помощи сообщала, что около 15 человек в Израиле получили ранения разной степени тяжести в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, один человек находится в критическом состоянии, передает РИА «Новости».

Напомним, СМИ сообщали о падении иранских ракет в Хайфе и в Нижней Галилее. Израиль тем временем атаковал нефтехранилище и хранилище топлива в Тегеране.



