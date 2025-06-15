Минздрав Израиля сообщил о 385 пострадавших за ночь и 12 погибших

Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших за сутки после ударов Ирана

Tекст: Елизавета Шишкова

Пресс-служба Минздрава Израиля проинформировала, что с вечера 13 июня в стране начались новые массированные удары со стороны Ирана, сообщает ТАСС.

Только за минувшую ночь медицинские учреждения приняли 385 человек, получивших ранения или травмы различной степени тяжести. За последние сутки число погибших израильтян составило 12 человек.

Всего с начала атаки, по данным ведомства, в Израиле погибло уже 15 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате нового ракетного удара по центральным районам Израиля погибла женщина, еще более 90 человек получили ранения.

Губернатор Восточного Азербайджана Бахрам Сармаст сообщил о гибели не менее 30 военнослужащих в ходе ударов Израиля, нанесенных на территории провинции за последние два дня.