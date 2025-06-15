В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Минздрав Израиля сообщил о 385 пострадавших за ночь и 12 погибших
Минздрав Израиля сообщил о 12 погибших за сутки после ударов Ирана
Больницы Израиля за ночь приняли сотни пострадавших в результате новых ударов Ирана, число погибших достигло 12 человек за сутки.
Пресс-служба Минздрава Израиля проинформировала, что с вечера 13 июня в стране начались новые массированные удары со стороны Ирана, сообщает ТАСС.
Только за минувшую ночь медицинские учреждения приняли 385 человек, получивших ранения или травмы различной степени тяжести. За последние сутки число погибших израильтян составило 12 человек.
Всего с начала атаки, по данным ведомства, в Израиле погибло уже 15 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате нового ракетного удара по центральным районам Израиля погибла женщина, еще более 90 человек получили ранения.
Губернатор Восточного Азербайджана Бахрам Сармаст сообщил о гибели не менее 30 военнослужащих в ходе ударов Израиля, нанесенных на территории провинции за последние два дня.