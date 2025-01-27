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Глава ДНР рассказал об успехах российских войск на Красноармейском направлении
Пушилин сообщил о перерезании путей снабжения ВСУ на Красноармейском направлении в ДНР
Российские войска активно мешают снабжению ВСУ на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике (ДНР), сосредоточив усилия на устранении всех логистических возможностей противника, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, российские войска продолжают активные действия на Красноармейском направлении в ДНР, сообщает РИА «Новости». Пушилин добавил, что войска России перерезают линии снабжения Вооруженных сил Украины, тем самым лишая их логистических возможностей в этом районе. Он подчеркнул, что основные усилия в последние дни были направлены именно на исключение логистики украинской армии.
«И мы видим также ряд освобожденных населенных пунктов на этом направлении», – заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Кроме того, он добавил, что на Кураховском направлении наблюдаются расширение зоны контроля российских войск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев начал насильственно вывозить детей из Красноармейска, что вызвало обеспокоенность в международных кругах, в МИД назвали цели Украины при этом, ссылаясь на возможное использование детей в политических целях, а экс-замглавы Генштаба ВСУ указал на нехватку сил для обороны Красноармейска, что может быть одной из причин эвакуации.