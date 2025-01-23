Посол МИД Мирошник: Украина похищает детей из Красноармейска, потому что боится прихода России

Tекст: Роман Крецул

«Для Украины люди – это ресурс, который не должен попасть к России. Поэтому украинская полиция перешла к насильственному вывозу детей: когда ребенка забирают, родители просто не могут остаться, они поедут следом», – сказал Родион Мирошник, посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

По его словам, такая практика говорит об одном: украинские власти понимают, что им не удержать эти территории в Донбассе, так как продвижение российских войск продолжится. «Само желание вывезти население объясняется двумя причинами. Во-первых, оставшиеся могут дать показания против ВСУ», – рассуждает собеседник.

«Подобные случаи уже были, люди рассказывали, как ведут себя украинские военные в прифронтовой зоне», – отметил Мирошник. Вторая причина – это желание властей Украины пополнить ряды ВСУ. «Тех, кого не удастся отправить на фронт, они, скорее всего, будут использовать в качестве живого щита», – заключил дипломат.

Ранее стало известно, что украинская полиция начала насильственный вывоз детей с территории Красноармейска (Покровска). Спецподразделение «Белый ангел» до недавнего времени принуждало семьи с детьми к выезду. Но в последнее время ситуация ухудшилась, теперь процесс приобретает характер похищения. Детей насильно выводят из домов без родителей и увозят в неизвестном направлении. Дальнейшая их судьба неизвестна.

Тем временем в поселке Зверево, находящимся на юго-западной окраине Красноармейска, начались боевые действия. По данным силовых структур, бои развернулись за контроль над этой частью города. В то же время экс-замглавы Генштаба ВСУ указал на нехватку сил для обороны Красноармейска.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России успешно перерезали трассу из Красноармейска в Днепропетровск, а ударные дроны уничтожили танк Leopard на Красноармейском направлении, и на Украине сообщили о хаосе в управлении на этом направлении.