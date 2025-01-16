Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.7 комментариев
Ударные дроны уничтожили Leopard на красноармейском направлении
FPV-дроны группы «Центр» уничтожили танк Leopard и опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении
Расчеты FPV-дронов группы «Центр» ликвидировали немецкий танк Leopard и опорный пункт украинских сил на красноармейском направлении, поддерживая наступление штурмовых подразделений.
Расчеты FPV-дронов батальона «Атлант» группировки войск «Центр» уничтожили танк Leopard и опорный пункт украинских сил на красноармейском направлении, отмечается в в Telegram-канале Минобороны. В ходе операции штурмовые подразделения зачистили блиндажи и продолжили продвижение.
Как подчеркнули в военном ведомстве, российские ударные дроны ежедневно уничтожают различные военные объекты, включая бронированные машины иностранного производства, склады с боеприпасами и живую силу противника. Эти действия срывают ротации на линии боевого соприкосновения, поддерживая наступательное движение российских сил.
До этого сообщалось, что группировка войск «Запад» за сутки уничтожила 13 пунктов управления беспилотниками, три станции спутниковой связи Starlink, а также артиллерийские установки и гаубицы ВСУ.