Группировка «Запад» за сутки уничтожила 13 пунктов управления дронами и три станции Starlink

Tекст: Максим Попов

По словам начальника пресс-центра группировки «Запад» Ивана Бигмы, в результате атак российских войск были уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Квертус», 13 пунктов управления беспилотниками, три станции спутниковой связи Starlink и два полевых склада боеприпасов ВСУ, отмечается в Telegram-канале Минобороны.

В дополнение к этому в зоне ответственности группировки противник потерял самоходную артиллерийскую установку M109 Paladin американского производства и самоходную гаубицу 2С1 «Гвоздика», а также гаубицы М777 из США, британскую L119 и буксируемую гаубицу Д-30.

Также Бигма отметил, что за сутки были уничтожены девять минометных расчетов, два реактивных снаряда РСЗО HIMARS и 22 беспилотника.

До этого сообщалось, что группировка «Центр» освободила населенный пункт Украинка. При этом были поражены шесть механизированных бригад ВСУ и другие формирования. Украинская сторона потеряла там более 560 украинских солдат, танк Leopard, четыре бронированные машины и шесть артиллерийских орудий.