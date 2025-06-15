Посольство России в Тегеране начало работу над эвакуацией россиян из Ирана

Tекст: Дарья Григоренко

По словам представителя дипмиссии, работа по этому вопросу ведется уже давно, и все контакты, включая горячую линию, размещены на официальных ресурсах посольства. В диппредставительстве подчеркнули, что принимают все обращения от соотечественников, находящихся в Иране, передает РИА «Новости».

Также отмечается, что перемещения граждан осуществляются через сушу, в частности через ирано-азербайджанскую границу.

Накануне дипломатическая миссия России в Иране заявила об отсутствии данных о пострадавших или погибших россиянах после израильских ударов по территории Исламской республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после закрытия воздушного пространства в регионе группа из 86 человек, включая детей и съемочную команду Федора Бондарчука, смогла покинуть Иран через границу с Азербайджаном. Среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, оказался актер Никита Кологривый. Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа пересекли ирано-азербайджанскую границу и вошли в число 56 эвакуированных россиян.