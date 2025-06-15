В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.0 комментариев
Посольство России в Тегеране начало работу над эвакуацией россиян из Ирана
Посольство России в Тегеране работает над вопросом эвакуации российских граждан на фоне ударов Израиля по Ирану, сообщило российское диппредставительство в Тегеране.
По словам представителя дипмиссии, работа по этому вопросу ведется уже давно, и все контакты, включая горячую линию, размещены на официальных ресурсах посольства. В диппредставительстве подчеркнули, что принимают все обращения от соотечественников, находящихся в Иране, передает РИА «Новости».
Также отмечается, что перемещения граждан осуществляются через сушу, в частности через ирано-азербайджанскую границу.
Накануне дипломатическая миссия России в Иране заявила об отсутствии данных о пострадавших или погибших россиянах после израильских ударов по территории Исламской республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после закрытия воздушного пространства в регионе группа из 86 человек, включая детей и съемочную команду Федора Бондарчука, смогла покинуть Иран через границу с Азербайджаном. Среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, оказался актер Никита Кологривый. Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа пересекли ирано-азербайджанскую границу и вошли в число 56 эвакуированных россиян.