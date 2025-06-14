14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.9 комментариев
Россия заявила об отсутствии данных о жертвах среди россиян при ударах Израиля
Дипломатическая миссия России в Иране заявила об отсутствии данных о пострадавших или погибших россиянах после израильских ударов по территории исламской республики.
Представитель дипломатической миссии подчеркнул: «Какими-либо сведениями относительно жертв среди россиян не располагаем». Других подробностей о возможном присутствии или количестве россиян в зоне ударов не приводится. Посольство продолжает наблюдать за ситуацией и поддерживает связь с российскими гражданами на территории Ирана, передает ТАСС.
Ранее посольство РФ в Израиле сообщило, что не получало сведений о гражданах Российской Федерации, пострадавших в результате ракетных атак со стороны Ирана.
Как писала газета ВЗГЛЯД, после закрытия воздушного пространства в регионе группа из 86 человек, включая детей и съемочную команду Федора Бондарчука, смогла покинуть Иран через границу с Азербайджаном. Среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, оказался актер Никита Кологривый. Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа пересекли иранско-азербайджанскую границу и вошли в число 56 эвакуированных россиян.