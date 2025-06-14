Посольство России не выявило пострадавших россиян после атак Ирана

Посольство: Данных о пострадавших от атак россиянах в Израиле не поступало

Tекст: Дарья Григоренко

Пресс-служба дипломатической миссии сообщила: «По состоянию на 13.30 14 июня (время совпадает с мск.) посольство России в Тель-Авиве не располагает информацией о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате ракетных атак по территории Израиля», передает РИА «Новости».

В диппредставительстве подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации и поддерживают постоянный контакт с израильскими властями. Сотрудники посольства продолжают мониторинг обстановки, чтобы своевременно реагировать на возможные угрозы и информировать российских граждан.

Ранее сообщалось, что после закрытия воздушного пространства в регионе группа из 86 человек, включая детей и съемочную команду Федора Бондарчука, смогла покинуть Иран через границу с Азербайджаном.

Как писала газета ВЗГЛЯД, среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, оказался актер Никита Кологривый. Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа пересекли иранско-азербайджанскую границу и вошли в число 56 эвакуированных россиян.