14 июня 1645 года произошла английская революция. Она стала первой и, в некотором смысле, эталонной – по этому лекалу произошли потом и французская, и русская революции. Собственно, все, что происходит на планете сейчас – следствие тех событий.7 комментариев
Посольство России не выявило пострадавших россиян после атак Ирана
Посольство: Данных о пострадавших от атак россиянах в Израиле не поступало
Посольство России в Израиле не получало сведений о гражданах Российской Федерации, пострадавших в результате ракетных атак со стороны Ирана, сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.
Пресс-служба дипломатической миссии сообщила: «По состоянию на 13.30 14 июня (время совпадает с мск.) посольство России в Тель-Авиве не располагает информацией о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате ракетных атак по территории Израиля», передает РИА «Новости».
В диппредставительстве подчеркнули, что внимательно следят за развитием ситуации и поддерживают постоянный контакт с израильскими властями. Сотрудники посольства продолжают мониторинг обстановки, чтобы своевременно реагировать на возможные угрозы и информировать российских граждан.
Ранее сообщалось, что после закрытия воздушного пространства в регионе группа из 86 человек, включая детей и съемочную команду Федора Бондарчука, смогла покинуть Иран через границу с Азербайджаном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, оказался актер Никита Кологривый. Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа пересекли иранско-азербайджанскую границу и вошли в число 56 эвакуированных россиян.