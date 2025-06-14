МИД выразил благодарность Азербайджану за помощь в возвращении россиян из Ирана

Tекст: Мария Иванова

Российские дипломаты и посольства в Иране и Азербайджане обеспечили эвакуацию группы граждан, передает Telegram-канал МИД РФ.

В ночь на 14 июня первая группа из 86 человек, среди которых были двое детей и съемочная команда Федора Бондарчука, пересекла сухопутный участок российско-иранской границы через МАПП «Астара».

В группу также входили граждане Белоруссии, Латвии, Сербии, Узбекистана и Таджикистана. Российская сторона выразила благодарность Азербайджану за предоставление транспорта до Баку, размещение в гостинице и помощь в организации возвращения граждан на Родину. Как отметили в МИД, Россия традиционно оказывает содействие и гражданам других стран в подобных гуманитарных ситуациях, как это уже было в 2020 году.

МИД настоятельно рекомендовал россиянам воздерживаться от поездок в Израиль и Иран, а также покинуть опасные регионы и соблюдать меры предосторожности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, среди россиян, эвакуированных из Ирана в Азербайджан, оказался актер Никита Кологривый. Режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа пересекли иранско-азербайджанскую границу и вошли в число 56 эвакуированных россиян.

Утром автобус с эвакуированными россиянами, включая членов съемочной группы Бондарчука и артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского, прибыл в Азербайджан.