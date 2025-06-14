Первый автобус с эвакуированными из Ирана россиянами прибыл в Азербайджан

Tекст: Мария Иванова

Первый автобус с эвакуированными из Ирана гражданами России прибыл на территорию Азербайджана, передает ТАСС.

В посольстве России в Баку уточнили: «Первый автобус с эвакуированными гражданами находится на территории Азербайджанской Республики. Пересечение ирано-азербайджанской сухопутной границы продолжается».

Ранее сообщалось, что среди эвакуированных из Ирана находятся члены съемочной группы режиссера Федора Бондарчука. Также в списке эвакуируемых есть несколько артистов Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского.

Дипломаты продолжают работу по возвращению остальных граждан России, которые ожидали эвакуации на границе Ирана и Азербайджана. Ожидается, что вскоре еще несколько автобусов пересекут границу.

Как писала накануне газета ВЗГЛЯД, группу из 88 россиян решили эвакуировать из Ирана через азербайджанскую границу.

Члены съемочной группы сериала «Трудно быть Богом» не пострадали в Иране на фоне недавних ударов в регионе.

Кроме того в Иране оказался 51 артист Большого симфонического оркестра.