Актер Кологривый находился среди эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян

Tекст: Мария Иванова

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы россияне, среди которых оказался актер Никита Кологривый, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства России в Баку.

Ранее в дипмиссии сообщали о переходе границы 56 граждан России, включая режиссера Федора Бондарчука и его съемочную группу. В общей сложности планируется эвакуация 88 россиян.

Кинорежиссер Федор Бондарчук подтвердил журналистам на ирано-азербайджанской границе, что первая группа выехавших граждан России отправится в Москву в субботу, остальные присоединятся к ним в ближайшие дни. Он выразил благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за оказанную поддержку и отметил, что в организации эвакуации участвовали оба российских посольства – в Тегеране и Баку.

Бондарчук подчеркнул, что помощь в пересечении границы была беспрецедентной. По словам режиссера, сотрудники дипломатических служб сделали все возможное, чтобы эвакуация прошла максимально быстро и безопасно для всех участников группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, автобус с эвакуированными россиянами, включая членов съемочной группы Бондарчука и артистов Большого симфонического оркестра имени Чайковского, прибыл в Азербайджан.

В ночь на 14 июня на ирано-азербайджанской границе запланировали эвакуацию 88 россиян.

Роанее сообщалось. что члены съемочной группы сериала «Трудно быть Богом» не пострадали в Иране на фоне недавних ударов в регионе.

Кроме того в Иране оказался 51 артист Большого симфонического оркестра.