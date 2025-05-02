Бакальчука решили проверить из-за поста об СВО

Tекст: Алексей Дегтярев

В отношении владельца компании «ВБ Девелопмент» Бакальчука начата проверка по подозрению в распространении недостоверной информации о ВС России и дискредитации российской армии, сообщил собеседник «Ленты.ру».

Основанием для проверки стал пост в Telegram предпринимателя, опубликованный 29 апреля, в котором он затронул темы роста оборонных расходов и предполагаемого увеличения налоговой нагрузки на бизнес.

Бакальчук в своей публикации выразил мнение, что бизнесу в России «придется выживать» из-за увеличения бюджетных расходов на оборону. Он также предположил, что в скором времени налоговая и регуляторная нагрузка на предпринимателей может возрасти, а «затянуть пояса» придется всем, кроме тех, кто связан с военными расходами.

Кроме того, Бакальчук написал, что финансирование социальной сферы государством не будет приоритетом из-за СВО. Пост был удален самим автором в тот же день, однако его текст сохранился в мониторинговых базах.

Ранее суд постановил, что Владислав Бакальчук должен Татьяне Ким 217 млн рублей.