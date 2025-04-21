Бакальчук оказался должен 217 млн рублей Татьяне Ким после раздела имущества

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ, Савеловский суд Москвы 17 апреля вынес решение о разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком в пользу основательницы Wildberries, передает ТАСС.

По информации компании, Ким сохранила полный контроль над ООО «Вайлдберриз», ООО «Вайлдберриз банк» и денежными средствами на своих персональных счетах. Владислав Бакальчук получил в свою собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске, а также компании «Подольск логистика», «ВБ девелопмент» и средства на своих счетах.

Так как стоимость того, что было присуждено Бакальчуку, превышает его долю (1/7), суд обязал его выплатить Ким 217 млн рублей».

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник Wildberries получил срок за то, что совершил хищение товаров, следственные органы возбудили дело о мошенничестве при строительстве склада компании, а суд передал Татьяне Ким 100% долей ООО «Вайлдберриз».