Некоторые считают, что заключение мирного соглашения – это прежде всего шанс на возобновление отношений с США. Кто-то, возможно, уже потирает руки в предвкушении «превосходных сделок» с американцами. Трудно спорить с тем, что переход от нынешней конфронтации к сотрудничеству с США был бы благом. Но наступление мира также упрочило бы и позицию России в контексте БРИКС.0 комментариев
Бакальчук оказался должен 217 млн рублей Татьяне Ким после раздела имущества
Судебное решение о разделе имущества между Владиславом Бакальчуком и Татьяной Ким привело к возникновению долга в размере 217 млн рублей из-за несоответствия полученных активов долям сторон.
Как сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ, Савеловский суд Москвы 17 апреля вынес решение о разделе имущества между Татьяной Ким и Владиславом Бакальчуком в пользу основательницы Wildberries, передает ТАСС.
По информации компании, Ким сохранила полный контроль над ООО «Вайлдберриз», ООО «Вайлдберриз банк» и денежными средствами на своих персональных счетах. Владислав Бакальчук получил в свою собственность квартиру в Люберцах, земельный участок в Зарайске, а также компании «Подольск логистика», «ВБ девелопмент» и средства на своих счетах.
Так как стоимость того, что было присуждено Бакальчуку, превышает его долю (1/7), суд обязал его выплатить Ким 217 млн рублей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудник Wildberries получил срок за то, что совершил хищение товаров, следственные органы возбудили дело о мошенничестве при строительстве склада компании, а суд передал Татьяне Ким 100% долей ООО «Вайлдберриз».