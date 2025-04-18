Возбуждено дело о мошенничестве при строительстве склада Wildberries в Тверской области

Tекст: Валерия Городецкая

Уголовное дело по факту мошенничества при строительстве склада Wildberries было возбуждено в начале апреля на основании материалов доследственной проверки, проведенной сотрудниками ОЭБиПК УМВД по Тверской области, передает «Интерфакс».

По данным правоохранительных органов, неустановленные лица завысили объемы работ по перемещению и разработке грунта, чем нанесли ООО «Вайлдберриз» ущерб на сумму свыше 14 млн рублей.

В полиции сообщили, что с марта 2023 года по январь 2024 года руководство ООО «ВБ Девелопмент», подконтрольного Владиславу Бакальчуку, заключало договоры на перемещение грунта с «заведомо завышенным объемом».

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ подтвердили расследование уголовного дела и заявили о готовности оказать МВД необходимое содействие: «Мы подтверждаем информацию о возбуждении дела о мошенничестве при строительстве компанией «ВБ Девелопмент» склада Wildberries в Тверской области. Wildberries&Russ окажет МВД необходимое содействие».

В «ВБ Девелопмент» в ответ заявили, что не получали официальных обращений от правоохранительных органов и полагают, что инициатором расследования выступило само ООО «Вайлдберриз». В компании подчеркнули, что «ВБ Девелопмент» выполняло функции технического заказчика и является таким же потерпевшим, как и заказчик строительства. Генеральный директор «ВБ Девелопмент» Денис Кузнецов отметил: «Ни одни выплаты без согласования с сотрудниками Wildberries не производились за всю историю строительства складов во всех регионах России».

Накануне Савеловский суд Москвы встал на сторону Татьяны Ким в деле о разделе имущества с Владиславом Бакальчуком, передав ей оставшуюся однопроцентную долю в ООО «Вайлдберриз» и сделав ее единственным владельцем компании.