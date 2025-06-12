Трамп признался, как Россия и Украина разочаровали его

Tекст: Ирма Каплан

«Я очень хорошо разбираюсь в ситуации. Я очень разочарован Россией. Но я также разочарован и Украиной, потому что, я думаю, можно было бы договориться», – сказал Трамп.

Он с сожалением добавил, что обе стороны теряют солдат на поле боя и не только. А именно ради того, чтобы прекратилась гибель людей с обеих сторон Трамп когда-то и заявлял о своей способности разрешить украинский конфликт за 24 часа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

Эти атаки дали повод российской стороне «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Трамп.

Как разбирался вместе с газетой ВЗГЛЯД журналист из Донецка Сергей Миркин, мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые.