Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.23 комментария
Трамп посетовал на то, как Россия и Украина разочаровали его
Трамп признался, как Россия и Украина разочаровали его
Американский президент Дональд Трамп посетовал на то, как обе страны – и Россия, и Украина – разочаровали его тем, что до сих пор не договорились, так как по его мнению, это можно было бы давно сделать, поделился он с журналистами из пула Белого дома.
«Я очень хорошо разбираюсь в ситуации. Я очень разочарован Россией. Но я также разочарован и Украиной, потому что, я думаю, можно было бы договориться», – сказал Трамп.
Он с сожалением добавил, что обе стороны теряют солдат на поле боя и не только. А именно ради того, чтобы прекратилась гибель людей с обеих сторон Трамп когда-то и заявлял о своей способности разрешить украинский конфликт за 24 часа.
Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.
Эти атаки дали повод российской стороне «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Трамп.
Как разбирался вместе с газетой ВЗГЛЯД журналист из Донецка Сергей Миркин, мертвые рассказывают об Украине красноречивее, чем живые.