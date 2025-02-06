Украинские войска потеряли крупную группировку возле Красноармейска

Tекст: Елизавета Шишкова

По информации источника, украинские военные перебрасывали резервы и укрепляли свои позиции в Удачном и его окрестностях. Однако существенная часть этой группировки была ликвидирована в ходе боевых действий, передает ТАСС.

Кроме того, украинские войска пытаются удержать контроль над железнодорожной станцией в Удачном. Тем не менее, как уточнил собеседник агентства, ведущая к данной станции железнодорожная ветка практически полностью перешла под контроль российских войск.

Ранее российские войска уничтожили украинский беспилотник Shark, обеспечивая защиту своих наступательных операций на Красноармейском направлении в ДНР.

ВСУ вынуждены отступать под Красноармейском из-за нехватки бойцов и проблем со снабжением, что приводит к ослаблению линии фронта.

В конце января группа солдат 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен в районе Удачного.