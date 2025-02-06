  • Новость часаВС России нанесли удары по аэродромам и местам подготовки к запуску БПЛА ВСУ
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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

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    Роман Силантьев Роман Силантьев Что стоит за многонациональностью

    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

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    6 февраля 2025, 12:25 • Новости дня

    ВСУ потеряли группировку у Красноармейска

    Украинские войска потеряли крупную группировку возле Красноармейска

    ВСУ потеряли группировку у Красноармейска
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска потеряли крупную группировку в районе поселка Удачное, к западу от Красноармейска, сообщили в силовых структурах.

    По информации источника, украинские военные перебрасывали резервы и укрепляли свои позиции в Удачном и его окрестностях. Однако существенная часть этой группировки была ликвидирована в ходе боевых действий, передает ТАСС.

    Кроме того, украинские войска пытаются удержать контроль над железнодорожной станцией в Удачном. Тем не менее, как уточнил собеседник агентства, ведущая к данной станции железнодорожная ветка практически полностью перешла под контроль российских войск.

    Ранее российские войска уничтожили украинский беспилотник Shark, обеспечивая защиту своих наступательных операций на Красноармейском направлении в ДНР.

    ВСУ вынуждены отступать под Красноармейском из-за нехватки бойцов и проблем со снабжением, что приводит к ослаблению линии фронта.

    В конце января группа солдат 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен в районе Удачного.

    5 февраля 2025, 14:51 • Новости дня
    Ударом «Искандера» уничтожено более 50 единиц техники в Сумской области

    Минобороны: Удар «Искандера» ликвидировал более 50 единиц техники ВСУ в Стецковке

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области было уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, включая бронеавтомобили и легковые машины, а также склад боеприпасов, сообщило Министерство обороны.

    В результате ракетного удара комплекса «Искандер» в Сумской области уничтожено более 50 единиц техники ВСУ, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Удар был нанесен по месту скопления живой силы и техники бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Стецковка. Минобороны России показало видео удара с ликвидацией бронированной и автомобильной техники высокой проходимости.

    В заявлении Министерства обороны отмечено, что в результате удара был уничтожен склад боеприпасов.

    Ранее ВС России уничтожили подземный командный бункер в Сумской области с помощью «Искандера».

    До этого сообщалось, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Ахтырке Сумской области.

    Сообщалось, что удары по группе ВСУ под Сумами, предназначенной для пополнения подразделений в районе Суджи, вероятно, сорвали планируемое наступление украинских сил в Курской области.

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    6 февраля 2025, 10:59 • Новости дня
    В Харькове ударом ВС России уничтожены офицеры ВСУ и представители НАТО
    В Харькове ударом ВС России уничтожены офицеры ВСУ и представители НАТО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове нанесен удар по академии нацгвардии Украины, в результате которого уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В результате удара по академии нацгвардии Украины в Харькове уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей стран НАТО, передает РИА «Новости».

    «Харьков. Вчерашний прилет по академии нацгвардии на площади Восстания подтверждаю... По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД «Лють» и есть пара-тройка представителей стран НАТО», – сообщил Лебедев.

    Он добавил, что некоторые раненые находятся под особым надзором, а местным врачам к ним не разрешают доступ. По его словам, за некоторыми ранеными даже присылали вертолеты.

    Лебедев также отметил, что, вероятнее всего, удар пришелся на время совещания, так как в одном месте оказалось большое количество «красивых целей». Подозревается, что в академии находился штаб группировки, планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

    В четверг в результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье поражен цех сборки беспилотников, что привело к вероятному уничтожению оборудования и временной приостановке работы.

    Ранее в Новой Водолаге Харьковской области Украины был нанесен удар по зданию бывшего завода ЖБК, где с 2022 года размещались боевики ВСУ.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    6 февраля 2025, 08:09 • Новости дня
    ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России у Ямполовки и Торского в ДНР
    ВСУ не смогли прорвать оборону ВС России у Ямполовки и Торского в ДНР
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные численностью около 80 человек несколько суток пытались прорвать оборону у Ямполовки и Торского в ДНР, но российские войска успешно отразили их атаки, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВСУ использовали до десяти единиц бронетехники, а также артиллерию и беспилотные летательные аппараты, передает ТАСС.

    Марочко подчеркнул, что, несмотря на сильное давление со стороны противника, российские военнослужащие не позволили украинским силам прорвать свою оборону в районе населенных пунктов Ямполовка и Торское.

    Эксперт добавил, что потери украинских войск на данный момент уточняются, однако все атаки были успешно отбиты российскими военными.

    Марочко сообщал, что российские войска ведут артподготовку для штурма Ямполовки в ДНР, в то время как украинские военные покидают свои позиции из-за нехватки личного состава и деморализации.

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    5 февраля 2025, 15:52 • Новости дня
    Россия расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Новомлынска

    Россия расширила зону контроля на правом берегу Оскола после освобождения Новомлынска

    Россия расширила зону контроля в Харьковской области после освобождения Новомлынска
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские войска освободили село Новомлынск, расширив контроль на правом берегу реки Оскол, что позволяет готовиться к дальнейшему наступлению.

    Освобождение Новомлынска в Харьковской области увеличило контролируемую территорию на правом берегу реки Оскол. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА «Новости». По его словам, это позволит использовать дополнительные силы для подготовки к дальнейшим наступательным действиям.

    Ганчев заявил, что освобождение Новомлынска способствовало улучшению позиции российских войск, что даст возможность для более активных маневров на правобережье Оскола.

    Кроме того, стало известно, что российские вооруженные силы продолжают переносить удары по укреплениям вооруженных сил Украины в Купянском районе. Атаки также направлены против мест скопления иностранных наемников и украинских боевиков, переброшенных в Харьковскую область из других мест. Ганчев сообщил, что артиллерия продолжает активные действия для ослабления позиций противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области.

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    6 февраля 2025, 08:22 • Новости дня
    В Курахово задержали скрывавшегося в подвале солдата ВСУ

    В подвале в Курахово задержали связиста 72-й бригады ВСУ с минометными минами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Курахово полицейские задержали 26-летнего связиста 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, скрывавшегося в подвале пострадавшего от артобстрелов дома, где также был обнаружен схрон с минометными минами.

    Как передает ТАСС, в Курахово, городе на территории Донецкой народной республики, сотрудники полиции задержали военнослужащего ВСУ. Солдат был обнаружен в подвале одного из домов, поврежденных в результате артобстрелов.

    В МВД сообщили, что задержанный – 26-летний связист 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Военнослужащий был передан представителям военной комендатуры для дальнейших действий.

    Кроме того, в подвале, где скрывался солдат, был найден схрон с минометными минами калибра 82 и 120 мм. Эти находки стали возможными благодаря оперативной информации, которая была проверена сотрудниками временного отдела полиции «Кураховский».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский солдат, находящийся в Курахово, рассказал о подарке от украинской девочки; также сообщалось, что командование ВСУ заминировало пути отступления в Курахово для своих солдат; ранее российский солдат убедил 13 военных ВСУ сдаться в Курахово.

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    5 февраля 2025, 14:07 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение 15 украинским бригадам в курском приграничье
    Группировка «Север» нанесла поражение 15 украинским бригадам в курском приграничье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям шести механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, четырех бригад теробороны ВСУ и бригады нацгвардии Украины, сообщили в Минобороны.

    Это произошло рядом с Богдановкой, Викторовкой, Гоголевкой, Гуево, Дарьино, Зазулевкой, Заолешенкой, Казачьей Локней, Колмаковым, Косицей, Куриловкой, Лебедевкой, Локней и Малой Локней, Мартыновкой, Марьевкой, Махновкой, Меловым, Николаевкой, Никольским, Новой Сорочиной, Олешней, Погребками, Рубанщиной, Свердликово, Старой Сорочиной, Суджей, Черкасским Поречным и Южным.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника около Басовки, Беловод, Веселовки, Журавки, Иволжанского, Искрисковщины, Мирлогов, Мирополья, Могрицы, Садков, Стецковкой, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области.

    За последнеие сутки потери ВСУ составили до 325 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 36 бронемашин, три орудия полевой артиллерии и два миномета.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 57 655 военнослужащих, 334 танка, 244 боевые машины пехоты, 193 бронетранспортера, 1744 бронемашины, 1827 автомобилей, 409 арторудий, 45 пусковых установок РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 17 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 106 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, пять РЛС ПВО, 33 единицы инженерной и другой техники.

    В среду стало известно что в Курской области пятеро бойцов ВСУ сдались в плен.

    А накануне подполье сообщало, что удары по ВСУ в Сумской области сорвали запланированное наступление в Курской области.

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    5 февраля 2025, 22:42 • Новости дня
    Рябков сообщил о готовности России к «жесткому торгу» с США по Украине

    Рябков: Москва открыта к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по ситуации на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Россия готова к диалогу с США в режиме «жесткого торга» по вопросу Украины с учетом реалий на земле, но первый шаг к нормализации отношений должен сделать президент США Дональд Трамп, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

    «Мы открыты для диалога, готовы договариваться в режиме жесткого торга с учетом реалий на земле и наших национальных интересов, предопределенных историей и географией», – заявил Рябков.

    Рябков отметил успехи России в противостоянии политическому курсу администрации Джо Байдена и подчеркнул, что Россия смогла восстановить свои позиции в мировой геополитике. Он выразил мнение, что провал политики предыдущей администрации и смена политического руководства в США создают новые возможности для переговоров, следует из заявления Рябкова на сайте МИД России.

    Дипломат добавил, что теперь решения и выбор зависят от Дональда Трампа и его команды.

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в середине февраля.

    Президент США Дональд Трамп объявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США активизировали диалог на уровне отдельных ведомств.

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    6 февраля 2025, 00:48 • Новости дня
    Посол России заявил о готовности к переговорам с Украиной

    Келин: Россия готова к переговорам на основе соглашения 2022 года и выборов на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Москва открыта к обсуждению мирного урегулирования конфликта на Украине, опираясь на проект соглашения, обсуждавшийся в Стамбуле весной 2022 года, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    Посол России в Лондоне Андрей Келин подтвердил готовность Москвы к серьезным переговорам по мирному урегулированию конфликта на Украине. «Я скажу, что мы готовы к очень серьезному разговору по этому поводу,» – приводит ТАСС слова дипломата.

    По словам Келина, Россия не отходит от своей позиции, изложенной в проекте мирного соглашения, обсуждавшегося в Стамбуле весной 2022 года. Дипломат отметил, что ВС России продолжают наступление, что укрепляет переговорную позицию Москвы.

    Посол подчеркнул, что успех переговоров во многом будет зависеть от событий ближайших недель и месяцев. Он добавил, что Москве необходимо понять, какие вопросы будут подняты на предстоящих переговорах. «Насколько я понимаю, наши с американцами позиции совпадают в вопросе о необходимости провести выборы,» – отметил Келин.

    Он подчеркнул, что из-за нелегитимности действующего президента Зеленского Москва будет настаивать на проведении президентских выборов на Украине.

    Накануне стало известно, что администрация Трампа собирается представить план разрешения украинского кризиса на конференции по безопасности в Мюнхене, которая состоится на следующей неделе.

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    6 февраля 2025, 12:34 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по аэродромам и местам подготовки к запуску БПЛА ВСУ
    ВС России нанесли удары по аэродромам и местам подготовки к запуску БПЛА ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также местам хранения и подготовки к запуску БПЛА, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты две французские управляемые авиабомбы Hammer, десять американских снарядов РСЗО HIMARS и 106 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 569 беспилотников, 590 ЗРК, 21 047 танков и других бронемашин, 1513 боевых машин РСЗО, 21 292 орудия полевой артиллерии и минометов, 31 239 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Отметим, что накануне ВС России поразили места обучения операторов дронов и специалистов РЭБ ВСУ

    Во вторник ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам, а днем ранее они поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины.

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    5 февраля 2025, 22:18 • Новости дня
    МЧС сообщило об эвакуации в Геническе после атаки БПЛА

    В Геническе после атаки дронов ВСУ эвакуировали 15 человек, пострадавших нет

    Tекст: Вера Басилая

    В Геническе после атаки беспилотников вооруженных сил Украины 15 человек были эвакуированы, ВСУ также нанесли удар кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области.

    Представитель МЧС Херсонской области заявил, что 15 человек были эвакуированы в Геническе после атаки беспилотников вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте предполагаемых попаданий работают экстренные службы.

    Вице-губернатор Запорожской области Антон Тицкий сообщил о нескольких ударах кассетными боеприпасами по городу Каменка-Днепровская. По его словам, атаки были направлены по приусадебным участкам. Кроме того, беспилотник атаковал вышку сотовой связи в селе Любимовка, повредив оборудование. В селе Бурчак беспилотник поразил гражданский автомобиль, а в селе Смелое был поврежден транспорт предприятия «Таврия-Энерго». Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших, возгораний не произошло.

    Ранее вооруженные силы Украины атаковали две школы в Запорожской области с использованием беспилотников, одна из которых недействующая, а детей из второй эвакуировали.

    Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в результате налета украинского беспилотника в Запорожской области ранения получили пятеро детей и водитель школьного автобуса.

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    6 февраля 2025, 06:10 • Новости дня
    В Крыму оценили смену риторики Зеленского в отношении России

    Политолог: Зеленский изменил риторику в отношении России, почувствовав неустойчивость

    Tекст: Максим Попов

    Изменения в риторике Зеленского обусловлены ощущением потери контроля из-за невозможности вернуть утраченные территории Украины, заявил крымский политический эксперт Владимир Джаралла.

    По словам Джаралла, изменения в заявлениях украинского президента объясняются тем, что он почувствовал, как «почва уходит из-под ног», передает РИА «Новости».

    Эксперт подчеркнул, что в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану Зеленский признал невозможность возвращения всех утраченных территорий, отметив, что Украина не может рисковать жизнями миллионов людей ради результата, который может не оправдаться.

    «Зеленский почувствовал, что почва уходит из-под ног, поэтому и меняет на ходу риторику. За последнее время он уже и запрет на переговоры запретом не считает, и территории не собирается захватывать, и вообще, мир, оказывается, лучше войны. После чего появляется «но» – и все слова снова становятся непонятны», – сказал Джаралла.

    Эксперт добавил, что Зеленский постепенно превращается в фигуру, от которой хотят избавиться, будь то через выборы или переворот. При этом Джаралла подчеркнул, что «все территории России будут освобождены – независимо от позиции любой западной марионетки в Киеве».

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался представить будущее Украины без американской помощи. До этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал требования Зеленского о передаче ядерного оружия Украине безумными.

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    6 февраля 2025, 10:35 • Новости дня
    Удар нанесен в районе завода «Мотор Сич» в Запорожье

    Ударом в Запорожье поражен цех сборки БПЛА завода «Мотор Сич»

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье поражен цех сборки беспилотников, что привело к вероятному уничтожению оборудования и временной приостановке работы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Запорожье, подконтрольном Киеву городе, произошел удар в районе завода «Мотор Сич», сообщает РИА «Новости».

    По данным  Лебедева, поражен цех, в котором осуществлялась сборка беспилотников. Удар был нанесен по месту, где изготавливали важную деталь, используемую для сборки дронов.

    Сергей Лебедев уточнил, что в результате удара, вероятно, было уничтожено оборудование, необходимое для производства этой детали. Работникам других смен сказали не приходить на работу до понедельника, что, по его мнению, свидетельствует о серьезном повреждении.

    Для сравнения: после другого инцидента, связанного с испытанием объекта под кодовым названием «Орешник», перерыв в работе составлял всего два дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье также был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами, затем произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО.

    Кроме того российский удар по КБ «Луч» в Киеве мог привести к уничтожению иностранных специалистов, обслуживающих западные вооружения, включая HIMARS.

    «Мотор Сич» и КБ «Луч» вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке, сказал военный эксперт Александр Бартош.

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    6 февраля 2025, 06:34 • Новости дня
    ВСУ использовали заложника для разминирования в Новогродовке

    Украинские военные в ДНР использовали заложника для проверки на мины

    Tекст: Максим Попов

    В Новогродовке украинские военные захватили местного жителя для проверки помещений на наличие мин, подвергнув его издевательствам, включая разминирование под дулом оружия.

    В Новогродовке  украинские военные взяли в заложники мирного жителя, чтобы проверить помещения на наличие мин, передает РИА «Новости».

    Пострадавший Сергей Сиденко рассказал, что его вывели из подвала под дулами автоматов с поднятыми руками. Один из военных приказал ему открыть дверь, но вторая оказалась заперта. Тогда он велел выбить ее, и Сергею пришлось это сделать. Его повели по квартире, держа под прицелом, опасаясь, что в помещении могут быть мины.

    Также Сиденко и его брата подвергли издевательствам со стороны украинских военных. «Они раздели нас в подъезде, и я стоял на ступеньках. Один из военных, который был немного выше, на две ступеньки, выстрелил прямо под ноги моему брату. Пуля пролетела рядом с моей головой и попала брату под ноги», – добавил житель Новогродовки.

    Ранее сообщалось, что ВСУ расстреляли четверых мирных жителей Новогродовки до освобождения поселка российскими войсками.

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    6 февраля 2025, 00:03 • Новости дня
    Украинские дроны повредили дома в Херсонской области

    В Херсонской области украинские БПЛА повредили три жилых дома

    Tекст: Максим Попов

    В результате атаки беспилотников на Генический район Херсонской области повреждены три жилых дома, пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Как отметил Сальдо в своем Telegram, три жилых дома были повреждены в Геническом районе Херсонской области в результате атаки БПЛА. По его словам, удар пришелся на вечер среды. В результате были повреждены кровли, выбиты окна и поврежден легковой автомобиль.

    Сальдо подчеркнул, что жертв и раненых нет. На месте происшествия работали экстренные службы, которые устраняли последствия атаки и помогали эвакуированным, отметил губернатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Геническе после атаки беспилотников вооруженных сил Украины 15 человек были эвакуированы.

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    5 февраля 2025, 13:17 • Новости дня
    ВС России поразили места обучения операторов дронов и специалистов РЭБ ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и подготовки к запуску беспилотиков, местам обучения операторов дронов и специалистов РЭБ, сообщили в Минобороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 157 районах.

    Средствами ПВО сбиты десять американских снарядов РСЗО HIMARS и 57 беспилотников, перечислили в Минобороны.

    С начала спецоперации уничтожены 653 самолета, 283 вертолета, 42 463 беспилотника, 590 ЗРК, 21 034 танка и других бронемашин, 1513 боевых машин РСЗО, 21 276 орудий полевой артиллерии и минометов, 31 218 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    За последние сутки российские войска освободили Барановку в ДНР и Новомлынск в Харьковской области.

    Накануне ВС России нанесли поражение украинским военным аэродромам, а днем ранее они поразили обеспечивавший ВСУ объект энергетики Украины.

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    ВСУ потеряли группировку у Красноармейска
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    Меркель призвала не допустить победы России на Украине
    Тбилиси пообещал прекратить «диктатуру» западных посольств
    В Киргизии разрешили традиционное написание имен и фамилий
    Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» объяснил драку с ножом
    Против певицы Максаковой завели уголовное дело

    Полностью отечественный самолет впервые поступит в продажу

    Уже в этом году авиакомпании смогут получить в эксплуатацию первый полностью отечественный гражданский самолет – Ту-214. Это, по сути, прямой конкурент более современного и экономичного лайнера МС-21. Зачем России два самолета практически в одном сегменте рынка? Подробности

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    Трамп и Орбан ударили в самое уязвимое место Евросоюза

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил «конец всему тому, что пытались навязать брюссельские бюрократы». Он празднует введение в США повышенных тарифов на товары из Евросоюза, так как считает, что Венгрию это не коснется, а в мировой торговле наступят новые времена – плохие времена для руководства ЕС. Прав ли он? Увы, не факт. Подробности

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    Военные–первопроходцы. Как братья-близнецы после СВО строят мирную жизнь в деревне

    Возвращение участников специальной военной операции к мирной жизни приобретает все большую значимость для регионов России – для каждой малой родины многочисленных героев СВО. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД познакомился с семьей Пономаревых, где за ленточкой были все четыре сына. Двое из них – Александр и Анатолий – уже вернулись к прежней работе в агрохозяйстве, откуда два с половиной года назад ушли по мобилизации. Подробности

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    Военкоматы стали для украинцев воплощением зла

    В военкомате украинского города Каменец-Подольский произошел взрыв. По официальным данным, это девятый теракт в отношении ТЦК с начала 2025 года. В экспертном сообществе отмечают: атаки на центры комплектования ВСУ стали отражением народной ненависти к сотрудникам призывных комиссий. Кому на самом деле выгодны взрывы в ТЦК и что предпримет офис Зеленского для стабилизации ситуации? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Как России вернуть влияние в Сирии

      Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

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    • Владимир Можегов Владимир Можегов
      Трамп демонстративно завершает однополярный мир

      Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

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    • Роман Силантьев Роман Силантьев
      Что стоит за многонациональностью

      Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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