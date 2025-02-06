Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.11 комментариев
Система ПВО уничтожила украинский дрон Shark в небе над ДНР
Комплекс «Стрела-10» сбил дрон Shark в ДНР
Российские войска уничтожили украинский беспилотник Shark, обеспечивая защиту своих наступательных операций на красноармейском направлении в ДНР.
Как отметили в Минобороны, подразделения ПВО группировки войск «Центр» уничтожили беспилотник ВСУ Shark над территорией ДНР, передает РИА «Новости». Отмечается, что зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» успешно ликвидировал дрон, что позволило обеспечить прикрытие наступательных действий российских подразделений.
По словам командира зенитно-ракетной батареи Олега Колотовкина, отметил, из-за того, что ВСУ часто используют разведывательные дроны, российские зенитчики вынуждены регулярно менять огневые позиции. Это позволяет им оставаться незамеченными и предотвращать обнаружение боевых машин противником.
«Обстановка нормальная, позитивная, БПЛА летают каждый день, выкатываемся, выбираем позицию так, чтобы обзор был круговой, маскируем позицию и наблюдаем, первый увидевший докладывает – и приступаем к работе», – пояснил Колотовкин, рассказывая о ежедневной тактике работы зенитчиков.
До этого зенитчик назвал HIMARS легкими целями для российских систем ПВО.