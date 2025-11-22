Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег

Замглавы Росреестра Бутовецкий: Квартиры не стоит возвращать без возврата денег

Tекст: Антон Антонов

По словам Бутовецкого, зачастую в судебной практике сделки признают недействительными с применением принципа «вернуть все, как было», но фактически квартира возвращается продавцу, а вопрос с возвратом средств затягивается.

«Деньги тяжело найти. А квартира – вот она. Право собственности – это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно», – приводит его слова «Комсомольская правда».

Бутовецкий указал со ссылкой на нормы Гражданского кодекса, что никто не может требовать исполнения обязательства, если сам не выполняет встречное обязательство.

Эту позицию поддержала судья Верховного суда Татьяна Вавилычева. Она заявила, что до возврата денег имущество следует считать находящимся в залоге.

Официальной статистики по аннулированию сделок с возвратом денег и недвижимости нет, но, по подсчетам Управления Росреестра по Москве, за три года выявлено 130 случаев споров, связанных с мошенничеством, повлиявших на запись в государственном реестре недвижимости. То есть кто-то лишился по суду купленной квартиры, и право собственности было «переписано» обратно на продавца.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ряде регионов России увеличилось число случаев, когда продавцы после сделки пытаются вернуть жилье, объясняя это тем, что попали под влияние мошенников.

Суд установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи квартиры в Москве под давлением телефонных злоумышленников. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, суды в России до недавнего времени вставали на сторону покупателей, но после появления прецедента появилась неоднозначность в решениях.

В ноябре Верховный суд Якутии отменил решение о возврате квартиры пенсионерке, которая лишилась жилья после продажи мошенникам осенью 2023 года.