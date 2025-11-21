Депутат оценил ситуацию с возвратом квартир продавцам после сделки

Аксененко заявил об уголовном наказании за продажу жилья под влиянием мошенников

Tекст: Вера Басилая

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, суды в России до недавнего времени в большинстве подобных споров вставали на сторону покупателей квартир, передает «Газета.Ru».

Аксененко заявил, что существовало четкое разделение: сделки купли-продажи рассматривались отдельно от мошеннических действий, связанных с обманом продавца посторонними лицами.

«Договоренности, которые привели продавца к потере недвижимости – это разбирательство продавца и мошенника – уголовное дело о мошенничестве», – заявил Аксененко.

Однако после появления известного прецедента в судебной практике наблюдается смешение понятий и ответственность за мошеннические схемы может ложиться даже на покупателей, которые не знали о сторонних договоренностях. По мнению Аксененко, в случаях, когда продавец заявляет о влиянии мошенников, такие дела должны рассматриваться как мошенничество с соответствующими уголовными сроками для виновных.

Чтобы минимизировать подобные ситуации, разрабатываются новые меры безопасности сделок. Среди предложений – обязательное нотариальное заверение, проведение операций только через банк и «заморозка» средств на отдельном счете до окончательного завершения сделки.

Аксененко отметил появление случаев, когда предприимчивые покупатели сами инициируют истории с мошенничеством, чтобы получить и деньги, и недвижимость. Он считает, что в таких ситуациях дела также стоит рассматривать, как мошеннические, а решения должны оставаться за судами.

Ранее Верховный суд Якутии отказал пенсионерке в возврате квартиры, которую она продала людям, называемым в материалах дела мошенниками.

Суд в Петербурге признал недействительной сделку по продаже квартиры актера Кирилла Ульянова, которую он оформил под давлением мошенников.

В Российской гильдии риелторов начал работу штаб по системной защите добросовестных покупателей и анализу мошеннических схем на рынке жилья.