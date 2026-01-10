В Пулково задержали и отменили более 40 рейсов из-за погоды

Tекст: Елизавета Шишкова

В петербургском аэропорту Пулково из-за неблагоприятных погодных условий задержаны или отменены более 40 рейсов, передает ТАСС. На онлайн-табло отмечены задержки рейсов в такие города, как Томск, Волгоград, Оренбург, Москва и другие направления.

Аэропорт ранее предупреждал о возможных изменениях в расписании, связанных с временным закрытием московского аэропорта Шереметьево для приема самолетов до 10.00 мск. Основная причина – сложная метеообстановка.

Как сообщили в пресс-службе Пулково, сотрудники аэропорта продолжают расчищать и обрабатывать взлетно-посадочные полосы и перроны от снега и наледи. Представитель Пулково подчеркнул: «Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов».

Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов и быть готовыми к задержкам. Авиакомпании и службы аэропорта работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности полетов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Калининграда задержали 30 рейсов из-за непогоды.

В московских аэропортах усилили контроль за соблюдением прав пассажиров из-за многочисленных задержек рейсов на фоне снегопада.

В аэропорту Шереметьево приостановили прием рейсов из-за сложных погодных условий.