Пока Россия не вернет себе статус империи, страшный призрак ленинского «империализма» по-прежнему будет угрожать территориальной целостности страны.0 комментариев
В Пулково задержали и отменили более 40 рейсов из-за погоды
В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропорту Пулково были задержаны и отменены более 40 рейсов, включая направления на Москву, Томск и Оренбург.
В петербургском аэропорту Пулково из-за неблагоприятных погодных условий задержаны или отменены более 40 рейсов, передает ТАСС. На онлайн-табло отмечены задержки рейсов в такие города, как Томск, Волгоград, Оренбург, Москва и другие направления.
Аэропорт ранее предупреждал о возможных изменениях в расписании, связанных с временным закрытием московского аэропорта Шереметьево для приема самолетов до 10.00 мск. Основная причина – сложная метеообстановка.
Как сообщили в пресс-службе Пулково, сотрудники аэропорта продолжают расчищать и обрабатывать взлетно-посадочные полосы и перроны от снега и наледи. Представитель Пулково подчеркнул: «Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов».
Пассажирам рекомендуется заранее уточнять статус рейсов и быть готовыми к задержкам. Авиакомпании и службы аэропорта работают в усиленном режиме для обеспечения безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в аэропорту Калининграда задержали 30 рейсов из-за непогоды.
В московских аэропортах усилили контроль за соблюдением прав пассажиров из-за многочисленных задержек рейсов на фоне снегопада.
В аэропорту Шереметьево приостановили прием рейсов из-за сложных погодных условий.