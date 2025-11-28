В Госдуме предложили ввести «период охлаждения» при покупке жилья

Володин: В Госдуме обсуждают введение «периода охлаждения» при покупке жилья

Tекст: Вера Басилая

Обсуждения по мерам защиты от мошенников при купле-продаже недвижимости проходят в Госдуме, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max.

Как отметил политик, важной инициативой является введение «периода охлаждения» сроком до семи дней при операциях с жильем. За этот срок продавец сможет обдумать свои действия, а средства покупателя будут находиться на специальном счете до окончания процедуры сделки.

Вячеслав Володин подчеркнул, что такой механизм позволит более эффективно защищать добропорядочных участников рынка недвижимости от финансовых и имущественных потерь, связанных с мошенническими схемами. После окончания «периода охлаждения» деньги покупателя станут доступны продавцу, если обе стороны подтвердят желание завершить сделку.

По его словам, данные Росреестра свидетельствуют о стремительном росте мошеннических сделок на этом рынке. В 2024 году было признано недействительными более 3 тыс. сделок с участием пенсионеров. За последние два года количество аннулированных в связи с мошенничеством продаж увеличилось на 20%. В 2025 году актуальные данные пока отсутствуют, однако по количеству обращений специалистов проблемы остаются актуальными и даже усугубились.

Росреестр предложил не возвращать квартиры жертвам мошенников без возврата денег.

В ряде регионов России увеличилось число случаев, когда продавцы после сделки пытаются вернуть жилье, объясняя это тем, что попали под влияние мошенников.

Напомним, суд установил, что народная артистка России Лариса Долина подписала договор продажи квартиры в Москве под давлением телефонных злоумышленников.

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, суды в России до недавнего времени вставали на сторону покупателей, но после появления прецедента появилась неоднозначность в решениях.

Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!