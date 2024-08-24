Так было, и так будет всегда. Полюбивший Запад отправляется на войну. Равных, мирных, добрососедских, взаимовыгодных отношений у нас с этой цивилизацией не было и не будет. И нам уже сейчас стоит серьезно подумать о том, как донести это знание до следующих поколений.3 комментария
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год
Собянин: Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год
Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Она родилась с весом всего 150 гр, а сегодня весит уже 38 кг. Катюша ловко забирается по деревьям, скатывается с горки и старается повторять все за мамой Диндин», – написал он в своем Telegram-канале.
Мэр отметил, что рождение маленькой панды стало уникальным событием, так как это первый случай в России, когда бамбуковые медведи стали родителями.
По словам Собянина, Катюша быстро завоевала симпатии россиян, и в Московский зоопарк приезжают люди со всей страны, чтобы увидеть ее. Каждый день павильон «Фауна Китая» посещают около 15 тыс. человек.
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй выразил благодарность Московскому зоопарку за заботу о пандах во время церемонии гашения почтовой марки, посвященной 75-летию российско-китайских отношений, передает РИА «Новости».
На церемонии посол рассказал о изображении на марке: «Симпатичная пара панд изображена на конверте, они беспечно гуляют и наслаждаются жизнью, а рядом – малышка Катюша, подвижная и наивная». Он подчеркнул, что это отражает не только жизнь животных в России, но и дружбу между Китаем и Россией.
Чжан Ханьхуэй также выразил надежду, что почтовая марка будет любимой как у филателистов, так и у народов обеих стран.
В честь первого дня рождения панды Катюше ей преподнесли праздничный бамбуковый торт, украшенный листьями и морковкой. На верхушке торта установили большую единицу, символизирующую ее возраст. В вольере также разместили импровизированный телевизор из бамбука, где нарисованная панда «ведет» выпуск новостей, а рядом была выложена поздравительная надпись из продуктов, входящих в рацион панд.
По словам гендиректора Московского зоопарка Светланы Акуловой, через два года после рождения Катюша переедет в новый просторный вольер. Акулова добавила, что Катюша имеет большое значение для программы сохранения и размножения редкого вида больших панд.
Ранее директор зоопарка рассказала президенту Владимиру Путину и зампреду КНР Хань Чжэну об истории рождения панды Катюши, сообщив, что медведь появился на свет по любви.