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    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

    8 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Нам нужна диктатура эстетики

    В Российской империи был свой крепко сбитый стиль. Авангард постреволюционной России – сильнейший и узнаваемый стиль страны, мощнейшее эстетическое высказывание на тему коммунистических смыслов. У сталинского СССР тоже был свой метаязык, который ни с чем не спутаешь. А что такое эстетика современной России?

    13 комментариев
    17 мая 2024, 10:49 • Новости дня

    Путину рассказали, что панда Катюша в Московском зоопарке родилась по любви

    Tекст: Александра Юдина

    Директор Московского зоопарка Светлана Акулова рассказала российскому лидеру Владимиру Путину и зампреду КНР Хань Чжэну об истории рождения панды Катюши из Московского зоопарка.

    По ее словам, соединить родителей панды получилось «по обоюдному согласию, по любви», передает ТАСС.

    «Уникальность заключается в том, что после одного соединения у нас появилась малышка», – отметила Акулова.

    Также она добавила, что у мамы-панды оказался очень сильный материнский инстинкт.

    Акулова заверила, что панда Катюша в надежных руках.

    Напомним, имя маленькой панде в Московском зоопарке было выбрано посредством голосования на «Активном гражданине».

    16 мая 2024, 21:06 • Новости дня
    Названы сроки подписания контракта России и КНР по «Силе Сибири – 2»

    Новак: Россия и КНР планируют в ближайшее время подписать контракт по «Силе Сибири – 2»

    Названы сроки подписания контракта России и КНР по «Силе Сибири – 2»
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на строительство газопровода «Сила Сибири – 2» в Китай через Монголию, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    Как указал Новак в эфире телеканала «Россия 1», Россия планирует в ближайшее время закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 млрд кубических метров газа через территорию Монголии. По его словам, есть еще другие новые проекты, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что строительство газопровода «Сила Сибири – 2», который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться в хорошем темпе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Китай не решается на новый газопровод из России.

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    17 мая 2024, 08:15 • Новости дня
    В Пекине возникли сложности с допуском Шойгу на переговоры Путина и Си Цзиньпина
    В Пекине возникли сложности с допуском Шойгу на переговоры Путина и Си Цзиньпина
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу не смог беспрепятственно пройти в парламент Китая на переговоры российского лидера Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина.

    Отмечается, что организаторов не устроил дающий право на проход значок Шойгу, его не хотели пускать в Дом народных собраний, передает «Коммерсант».

    Секретарь Совбеза ожидал несколько минут на входе, пока решался вопрос о допуске. Позднее все же он решился в его пользу.

    Напомним, в четверг Путин провел двухчасовые переговоры с Си Цзиньпином в ходе визита в Китай. Путин и Си Цзиньпин завершили неформальную часть переговоров в правительственной резиденции «Чжуннаньхай». Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Китае встретили Путина по фэншую.

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    16 мая 2024, 14:32 • Новости дня
    В России задумали наладить производство китайских автомобилей
    В России задумали наладить производство китайских автомобилей
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия предложила начать производство китайских автомобилей на своей территории, заявил председатель российской части Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Борис Титов.

    Он отметил, что уже в июне состоится большая встреча с китайскими автопроизводителями, на которую зарегистрировались более 40 компаний. По словам Титова, сторонам нужно встретиться, чтобы понять наиболее эффективный путь входа на российский рынок, передает ТАСС.

    Титов добавил, что сегодня можно говорить о «настоящем повороте на Восток».

    Отметим, что в Пекине в Большом восточном зале Дома народных собраний начались переговоры лидеров России и КНР Владимира Путина и Си Цзиньпина с участием делегаций.

    С российской стороны в переговорах участвуют первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Виталий Савельев, Юрий Трутнев, Дмитрий Чернышенко, глава МИД Сергей Лавров, замруководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, помощник президента Юрий Ушаков, посол в КНР Игорь Моргулов, глава Минприроды Александр Козлов, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

    Также в переговорах участвуют председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, председатель российско-китайского Делового совета Геннадий Тимченко, бизнес-омбудсмен Борис Титов, гендиректор РЖД Олег Белозеров. В составе делегации России – президент и председатель правления «Сбера» Герман Греф, Олег Дерипаска, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, президент ВТБ Андрей Костин, председатели правления «Роснано» и «Новатэка» Сергей Куликов и Леонид Михельсон, гендиректор Росатома Алексей Лихачев, председатель «Деловой России» Алексей Репик, председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

    Путин в ходе визита в Пекин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия.

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    16 мая 2024, 13:19 • Новости дня
    Россия и Китай назвали оптимальную форму решения кризиса на Украине

    Россия и Китай назвали диалог оптимальной формой решения украинского кризиса

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия и Китай отметили необходимость прекращения любых шагов, направленных на затягивание боевых действий на Украине и дальнейшую эскалацию конфликта, говорится в совместном заявлении об углублении партнерства, которое подписали лидеры РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин.

    Стороны призвали предотвратить переход конфликта в неконтролируемую фазу и подчеркнули важность диалога, который, по оценке двух стран, является оптимальной формой решения кризиса на Украине, передает ТАСС.

    «Для устойчивого урегулирования украинского кризиса необходимо устранить его первопричины», – говорится в заявлении.

    Китайская сторона выразила поддержку действиям России, направленным на защиту своего суверенитета и территориальной целостности, по обеспечению своей безопасности и стабильности. Также Пекин выступил против вмешательства извне во внутренние дела России.

    Ранее китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия считают правильным политическое урегулирование кризиса на Украине.

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    16 мая 2024, 19:04 • Новости дня
    Завершена неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином

    Первый день визита Путина в КНР завершился неформальной встречей с Си Цзиньпином

    Завершена неформальная встреча Путина с Си Цзиньпином
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили неформальную часть переговоров в правительственной резиденции «Чжуннаньхай».

    Встреча началась с прогулки по парку и чаепития, а продолжилась неформальным обедом, к которому присоединились еще по четыре человека с каждой стороны, передает ТАСС.

    От России на обеде присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Андрей Белоусов, а также секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу и помощник президента Юрий Ушаков.

    Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

    Ранее Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина.

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    17 мая 2024, 09:19 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет

    Кремль: Путин и Си Цзиньпин на переговорах тет-а-тет подробно обсудили тему Украины

    В Кремле раскрыли детали переговоров Путина и Си Цзиньпина тет-а-тет
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Лидеры России и Китая Владимир Путин Си Цзиньпин на переговорах с глазу на глаз очень подробно обсудили тему Украины, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

    «Очень подробно, это было в формате тет-а-тет», – приводит его слова ТАСС.

    По данным китайских СМИ, Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ ценит позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине.

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    16 мая 2024, 21:36 • Новости дня
    Путин прибыл в Харбин в рамках госвизита в Китай
    Путин прибыл в Харбин в рамках госвизита в Китай
    @ russiachinaexpo.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках государственного визита в Китай прибыл в Харбин, где примет участие в церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству.

    Российский лидер ознакомится с экспозицией выставки, после чего посетит храм Покрова Пресвятой Богородицы и возложит венок к памятнику советским воинам, павшим при освобождении Китая, передает ТАСС.

    Кроме того, у Путина запланирован визит в Харбинский политехнический университет. Там он пообщается со студентами и преподавателями. Затем глава российского государства подведет итоги госвизита, отвечая на вопросы журналистов «кремлевского пула».

    Ранее Путин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия.

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    16 мая 2024, 13:24 • Новости дня
    Путин описал отношения с КНР фразой «русский с китайцем – братья навек»
    Путин описал отношения с КНР фразой «русский с китайцем – братья навек»
    @ Kremlin Pool/via Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин вспомнил слова «русский с китайцем – братья навек» из песни 1940-х годов для описания отношений Москвы и Пекина.

    В преддверии концерта в честь 75-летия установления дипотношений России и Китая и старта перекрестных Годов культуры Путин описал фразой «русский с китайцем – братья навек» взаимоотношения двух стран, передает ТАСС.

    Также российский лидер выразил уверенность в том, что страны продолжат укреплять гармоничное российско-китайское партнерство в братском духе.

    Отмечается, что речь Путина была встречена аплодисментами.

    Ранее Путин в ходе государственного визита в Китай возложил венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь.

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    16 мая 2024, 15:14 • Новости дня
    Россия и Китай расширят масштаб совместных учений

    Россия и Китай договорились углублять взаимодействие в военной области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Китай будут углублять взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, говорится в совместном заявлении, опубликованного на сайте Кремля.

    Как говорится в заявлении, Москва и Пекин будут углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений, регулярно проводить совместные патрулирования, наращивать координацию и сотрудничество, постоянно повышать потенциал и уровень совместного реагирования на вызовы и угрозы, передает РИА «Новости».

    Ранее Китай собрался увеличить расходы на нужды обороны.

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    16 мая 2024, 13:00 • Новости дня
    Китай поддержал идею России о создании Открытой Евразийской кинопремии
    Китай поддержал идею России о создании Открытой Евразийской кинопремии
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Китайская сторона выразила поддержку российскому предложению о создании Открытой Евразийской кинопремии и создании Евразийской академии кинематографических искусств, говорится в совместном заявлении президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    В заявлении указан пункт об укреплении кооперации двух стран в киноотрасли, Китай поддерживает предложение России о создании Евразийской академии кинематографических искусств и об учреждении Открытой Евразийской кинопремии, передает ТАСС.

    Также Китай намерен в положительном ключе рассматривать вопрос отбора картин для участия в связанных с присуждением премии мероприятиях.

    Также страны договорились расширять сотрудничество по туризму, создавая благоприятные условия для увеличения числа взаимных туристических поездок, говорится в заявлении.

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    16 мая 2024, 14:24 • Новости дня
    Расшифрован «дипломатический фэн-шуй» на переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Ольга Никитина

    СМИ разъяснили значение цветов, которыми китайская сторона украсила зал для переговоров лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина.

    Так, в центре композиции, которую разместили перед лидерами, был антуриум, который в Китае считается символом гостеприимства и изобилия.

    Китайцы верят, что антуриумы создают доброжелательную, миролюбивую атмосферу, а также приносят достаток и обеспечивает прибыль, передает Ura.ru.

    Примечательно, что во время переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном кабинет был украшен ядовитыми кротонами, которые, согласно фэн-шуй, защищают от проблем от людей с негативным настроем.

    Путин в ходе визита в Пекин заявил, что Россия и Китай будут действовать совместно для успешного развития, вместе двум странам под силу любые препятствия.

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    16 мая 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин извинился в Китае перед переводчиком

    Путин извинился в Китае перед переводчиком за длинную речь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российский президент Владимир Путин, находящийся с визитом в Китае, извинился перед переводчиком за длинную реплику, он признался, что чувствует себя в Пекине как дома.

    Глава Российского государства на концерте, посвященном 75-летию дипотношений России и КНР, произнес несколько предложений без пауз, усложнив задачу переводчика, передает ТАСС.

    Переводчик переводил речь с русского на китайский не синхронно, а последовательно.

    «Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал (отдыха) переводчику», – сказал Путин.

    Он добавил, что произнес длинную реплику, поскольку чувствует себя в Пекине «как дома».

    «Поэтому решил, что здесь все по-русски понимают», – пояснил президент России.

    Напомним, Путин в ходе государственного визита в Китай возложил венок к памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь.

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    17 мая 2024, 09:11 • Новости дня
    Путин: Грузы на границе России и Китая будут досматривать быстрее
    Путин: Грузы на границе России и Китая будут досматривать быстрее
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Москва и Пекин будут добиваться того, чтобы грузы между двумя странами доставлялись еще быстрее, в том числе за счет ускорения досмотра на границе, заявил президент Владимир Путин, открывая VIII Российско-китайское Экспо и IV Российско-китайский форум межрегионального сотрудничества.

    Путин обратил внимание на динамичное развитие транспортной инфраструктуры, которая тесно связывает два государства. Так, на реке Амур в 2022 году открыли автомобильный и железнодорожный мосты, по которым уже идут интенсивные пассажирские и грузоперевозки. «Здесь, в приграничных районах России и Китая, надежные и скоростные логистические коридоры особенно востребованы и бизнесом, и гражданами. Продолжим реконструкцию пунктов пропуска и сокращение времени досмотра грузов и транспорта на границе», – передает ТАСС слова российского лидера.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в этом году стартует третий по счету этап развития БАМа и Транссибирской магистрали, ожидается, что в ближайшие десять лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог достигнет 270 млн тонн в год.

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    16 мая 2024, 21:28 • Новости дня
    Путин: Россия ценит роль Китая в урегулировании конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что РФ ценит позицию Китая по урегулированию конфликта на Украине, сообщили китайские СМИ.

    Как пишет Синьхуа, российский лидер указал, что Россия ценит объективную, справедливую и сбалансированную позицию Китая по проблеме на Украине и приветствует, чтобы Китай продолжал играть важную и конструктивную роль в политическом урегулировании проблемы, передает РИА «Новости».

    Путин добавил, что Россия привержена к разрешению конфликта на Украине путем политических переговоров и готова продемонстрировать честность.

    Напомним, в четверг Владимир Путин и Си Цзиньпин завершили неформальную часть переговоров в правительственной резиденции «Чжуннаньхай». Неформальная встреча продлилась более четырех часов. Всего в разных форматах в течение дня Путин и Си Цзиньпин провели вместе более 12 часов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как в Китае встретили Путина по фэншую.

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    16 мая 2024, 18:41 • Новости дня
    Ушаков рассказал о переговорах Путина и Си Цзиньпина

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин в ходе переговоров обсудили множество вопросов, встреча прошла очень хорошо, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    В основном лидеры обсуждали торгово-экономическую сферу, но затрагивались и внешнеполитические темы, сообщил Ушаков в эфире Первого канала, передает ТАСС.

    Отвечая на вопрос о том, коснулись ли Путин и Си Цзиньпин тем безопасности, он ответил: «Да, но именно коснулись, потому что эти вопросы все-таки на вечер у нас».

    Ранее сообщалось, что Путин провел двухчасовые переговоры с Си Цзиньпином в ходе визита в Китай.

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