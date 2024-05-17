Путину рассказали, что панда Катюша в Московском зоопарке родилась по любви

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, соединить родителей панды получилось «по обоюдному согласию, по любви», передает ТАСС.

«Уникальность заключается в том, что после одного соединения у нас появилась малышка», – отметила Акулова.

Также она добавила, что у мамы-панды оказался очень сильный материнский инстинкт.

Акулова заверила, что панда Катюша в надежных руках.

Напомним, имя маленькой панде в Московском зоопарке было выбрано посредством голосования на «Активном гражданине».