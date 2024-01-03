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Малышке-панде из Московского зоопарка выбрали имя
Мэр Москвы Собянин: Малышку-панду в Московском зоопарке назвали Катюшей
Маленькую панду в Московском зоопарке назвали Катюшей, имя было выбрано посредством голосования на «Активном гражданине», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В своем личном блоге он сообщил, что в голосовании приняли участие более 380 тыс. человек, по итогу маленькую панду назвали Катюшей.
По словам Собянина, из десяти предложенных имен лидировали Маша, Мо Мо (от первого слога «Москва») и Катюша. Большинство голосов с небольшим перевесом (а именно 29%) получил вариант «Катюша».
Мэр столицы рассказал, что Катюше четыре месяца, у нее много зубов, и она уже хорошо ходит. Кроме того, согласно данным очередного осмотра, ее вес составил 8,67 кг, а длина тела с хвостиком – 79,5 см.
Напомним, в декабря прошлого года малышка-панда сделала первые шаги.