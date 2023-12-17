Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.5 комментариев
Малыш панды из Московского зоопарка сделал первые шаги
Пандочка из Московского зоопарка сделала первые шаги. Медвежонок, которому чуть меньше четырех месяцев, пока передвигается неуверенно. Но на прошлой неделе малышка научилась устойчиво стоять на четырех лапах (фото: Московский зоопарк/ТАСС)
Как рассказала в соцсетях директор зоопарка Светлана Акулова, первые шаги дались медвежонку непросто – животное долго сосредоточенно пыталось приподняться, затем встало, сделало первый шаг и «плюхнулось на пол» (фото: Московский зоопарк/ТАСС)
Имени у детеныша панды пока нет. По словам Акуловой, в голосовании на выбор имени уже приняли участие свыше 300 тыс. человек (фото: Московский зоопарк/ТАСС)
Первая в России панда родилась 24 августа этого года. Она все пытается повторять за своей мамой Диндин и даже старается грызть свежий бамбук, сообщили в Московском зоопарке (фото: Московский зоопарк/ТАСС)