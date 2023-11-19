У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?34 комментария
САО «Мальва» подтвердило характеристики в ходе эксплуатации в зоне СВО
Самоходное артиллерийское орудие (САО) «Мальва» подтвердило характеристики в ходе эксплуатации в зоне спецоперации и успешно показало себя, заявил начальник Ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко.
Как заявил Клименко в интервью газете «Красная Звезда», в ходе специальной военной операции уже проходят опытно-боевую эксплуатацию 82-мм самоходные минометы «Дрок», 120-мм самоходные артиллерийские орудия «Флокс» и 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мальва», подтверждая высокие тактико-технические характеристики.
Напомним, в конце октября госкорпорация «Ростех» поставила в войска первую партию новейших самоходных артиллерийских орудий «Мальва».