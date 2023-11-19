  • Новость часаСилы России пресекли высадку десанта ВСУ в Херсонской области
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    34 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Что будет с Украиной после Зеленского

    Судя по словам Зеленского о новом Майдане, один из сценариев его отстранения или даже устранения запущен. Интересно понять, какой именно.

    28 комментариев
    Елена Кондратьева Елена Кондратьева Запрет абортов будут оплачивать мужчины

    Как обременительна женщина для мужчины! Особенно женщина, не имеющая образования, не работающая, много рожающая. Как обременительны для мужчин дети – постоянно желающие есть и требующие «купи». Именно мужчине придется тащить на себе все радости подъема демографии.

    69 комментариев
    19 ноября 2023, 09:56

    САО «Мальва» подтвердило характеристики в ходе эксплуатации в зоне СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Самоходное артиллерийское орудие (САО) «Мальва» подтвердило характеристики в ходе эксплуатации в зоне спецоперации и успешно показало себя, заявил начальник Ракетных войск и артиллерии ВС России генерал-лейтенант Дмитрий Клименко.

    Как заявил Клименко в интервью газете «Красная Звезда», в ходе специальной военной операции уже проходят опытно-боевую эксплуатацию 82-мм самоходные минометы «Дрок», 120-мм самоходные артиллерийские орудия «Флокс» и 152-мм самоходные артиллерийские орудия «Мальва», подтверждая высокие тактико-технические характеристики.

    Напомним, в конце октября госкорпорация «Ростех» поставила в войска первую партию новейших самоходных артиллерийских орудий «Мальва».

    18 ноября 2023, 19:27
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    Пилот Воевода: Летчик ВСУ перебрался в Россию
    @ David Tanecek/ZUMA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Действующий летчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) осуществил перелет на российскую сторону, сообщил пилот российского вертолета Ка-52, организатор перелета Алексей Воевода.

    Воевода сообщил, что украинский летчик уже находится в России, и проходит консультации с ФСБ, передает ТАСС.

    Между тем, по сообщению блогера Кирилла Федорова, украинцу помог российский пилот с позывным «Воевода», который сообщил, что летчик ВСУ ранее был командиром звена в украинской армии, имел звание старшего офицера, передает Ura.ru.

    В свою очередь замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что украинский пилот сразу после начала СВО перешел на сторону российской армии и активно помогал информационно, а также иными способами.

    Ранее бывший украинский военный Максим Доценко, который перешел на сторону России, заявил, что обрадовался освобождению российскими войсками части Харьковской области.

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    18 ноября 2023, 16:50
    Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась в воздухе

    Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через несколько минут после старта

    Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась в воздухе
    @ Eric Gay/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Ракета-носитель с космическим кораблем Starship, создаваемая для миссий на Луну и Марс, в ходе второго тестового орбитального полета потерпела неудачу, следует из данных компании SpaceX.

    SpaceX перестала получать данные от корабля Starship, передает РИА «Новости».

    Ракета-носитель с кораблем, предположительно, взорвалась примерно через 10 минут полета, передает ТАСС.

    Специалист американской компании SpaceX предположил, что во второй ступени сработала автоматическая система прекращения полета.

    Ранее сообщалось, что космический корабль Starship стартовал с космодрома в Техасе во второй испытательный полет.

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    18 ноября 2023, 13:28
    Австралия заявила, что водолазы ее ВМС пострадали от импульсов китайского гидролокатора
    Австралия заявила, что водолазы ее ВМС пострадали от импульсов китайского гидролокатора
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Власти Австралии заявили, что у них есть опасения по поводу травм водолазов военно-морских сил импульсами гидролокатора китайского эсминца, находящегося в экономической зоне Японии на этой неделе.

    По словам министра обороны Ричарда Марлза, эсминец Народно-освободительной армии и ВМС проигнорировал просьбы держаться подальше от дайверов, которые освобождали от сети винты корабля HMAS Toowoomba, передает агентство Bloomberg.

    У водолазов после этого диагностировали легкие травы, вероятно, из-за воздействия гидролокационных импульсов, заявили в офисе главы ведомства. Там назвали инцидент «небезопасным и непрофессиональным поведением».

    Коментарии (31)
    18 ноября 2023, 12:19
    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине

    СМИ потребовали признать участников группы «Би-2» спонсорами терроризма

    Участников группы «Би-2» потребовали наказать за измену Родине
    @ Максим Богодвид/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Участников рок-группы «Би-2» потребовали признать спонсорами терроризма, госизменниками и отобрать у них все имущество в России. Соответствующая просьба поступила в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры.

    Так, в Telegram-канал Shot появилась публикация с просьбой «наказать музыкантов за измену», инициатива поступила сразу в Генпрокуратуру, СК России и Министерство культуры, передает телеканал 360.

    Кроме того, в группе «Зов народа» в соцсети «ВКонтакте» появилась запись с призывом признать музыкантов рок-группы спонсорами терроризма и государственными изменниками, арестовать их имущество, а также запретить трансляцию их песен на радио и других площадках.

    Уточняется, что участники общественного движения «Зов народа» указали на то, что «Би-2» «не справилась с давлением, которое на них оказывали патриотически настроенные россияне».

    Напомним, в мае Министерство юстиции России внесло в список иностранных агентов музыканта Егора Бортника*, известного как «Лева БИ-2». Ранее солист группы резко отреагировал на поздравления с Днем Победы и пообещал не возвращаться в Россию. Кроме того, 51-летний Бортник* говорил, что покупает авто для ВСУ и пообещал финансировать украинскую армию до окончания конфликта.

    Коментарии (51)
    18 ноября 2023, 14:49
    В Минспорта России озвучили условие выплаты взносов в WADA
    В Минспорта России озвучили условие выплаты взносов в WADA
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Россия не отказывается делать ежегодные взносы во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и до конца года готова внести оплату, если будет определена универсальная формула финансирования.

    «В настоящее время отсутствует утвержденная государствами формула финансирования WADA», – сказали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

    Отмечается, что Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года не имеет обязательной юридической силы для государств.

    Ранее Россия отказалась платить в WADA обязательный взнос, Москва должна была заплатить 1,267 млн долларов.

    Коментарии (35)
    18 ноября 2023, 14:56
    Пьяные западные наемники устроили драку в Киеве

    Драка с поножовщиной произошла между западными наемниками в Киеве

    Пьяные западные наемники устроили драку в Киеве
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Драка произошла в Дарницком районе Киева между бойцами из США, Великобритании, Канады и Румынии, пострадали американец, канадец и румын, сообщили украинские СМИ.

    Украинские издания сообщили, что конфликт перерос в драку. Наемник из Британии ударил ножом американца и канадца, а также сломал челюсть румынскому военному. Причина конфликта не уточняется, все иностранцы доставлены в больницу в Киеве, передает RT.

    Ранее украинские военнослужащие и сотрудники Службы безопасности Украины устроили драку в ресторане в Винницкой области Украины, из-за песни «Владимирский централ» Михаила Круга.

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    18 ноября 2023, 13:17
    Эксперт объяснил причину жесткой риторики Санду в адрес России

    Эксперт заявил, что жесткая риторика Санду в адрес России вызвана отчаянием «хромой утки»

    Эксперт объяснил причину жесткой риторики Санду в адрес России
    @ Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Жесткая риторика президента Молдавии Майи Санду в адрес России вызвана не проявлением силы, а отчаянием политика, превратившегося в «хромую утку», заявил директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития, доцент Финуниверситета (Москва) Игорь Шорников.

    По его словам, поражение на местных выборах 5 ноября отражает даже не резкое снижение популярности Санду, что было ожидаемо, сколько крах в Молдове идеи евроинтеграции, что является недопустимым для западных партнеров, эту идею Санду и пытается перекрыть антироссийской риторикой, передает РИА «Новости».

    «Посыл прост: де, с Россией Молдове разговаривать не о чем, потому что Москва не уважает молдаван, значит другого собеседника, кроме ЕС, Молдове не найти», – отметил Шорников, заметив, что «не мытьем, так катаньем» Санду навязывает жителям республики чуждый им геополитический выбор.

    Эксперт подчеркнул, что в этой связи можно понять возмущение российского МИД, который утверждения Санду называет ложью – Москва понимает, что Кишинев уже не отражает позицию народа.

    «Обвинять Россию в неуважении к молдаванам – уже перебор. Санду и ее команда на законодательном уровне уничтожили молдавский язык в своей стране, заменив его название румынским, в то время как в России регулярно проходят форумы молдавских соотечественников, направленные на сохранение национальной культуры. Если кто и не уважает молдаван, так это нынешняя команда румынских граждан во власти Молдовы», – рассказал он.

    Кроме того, Шорников заверил, что в Молдавии к резким заявлениям Санду уже привыкли – эти «всплески» воспринимают как нервное состояние уставшей женщины.

    «После прошедших местных выборов Майя Санду окончательно превратилась в «хромую утку». Раньше она и ее команда опирались на мандат, полученный от большинства избирателей, сегодня ее поддержка в обществе сократилась вдвое», – заключил эксперт, подчеркнув, что жесткая риторика в адрес России не выглядит проявлением силы, скорее, признаками отчаяния.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что значат прошедшие в Молдавии выборы с точки зрения интересов России.

    Коментарии (15)
    18 ноября 2023, 15:40
    МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России

    МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России Йиржи Чистецки

    МИД вызвал временного поверенного в делах Чехии в России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Временный поверенный в делах Чехии в России Йиржи Чистецки был вызван в МИД, сообщили в российском ведомстве.

    На сайте МИД указано, что дипломату заявлен решительный протест в связи с постановлением правительства Чехии от 15 ноября о внесении ФГУП «Госзагрансобственность» в чешский национальный санкционный список, «замораживании» активов предприятия и запрете на управление и пользование объектами федерального недвижимого имущества на территории Чехии.

    Также временному поверенному сообщили, что в целях защиты своих законных интересов российская сторона задействует все способы, в том числе предпримет ответные шаги в отношении чешских имущественных активов в России.

    Напомним, Чехия внесла в санкционный список российское ФГУП «Госзагрансобственность», которое входит в структуру Управления делами президента России и управляет в республике многими объектами недвижимости в российской собственности.

    В Кремле в ответ заявили, что посмотрят, какая собственность есть у Чехии в России.

    Коментарии (23)
    18 ноября 2023, 22:55
    У российских военных в зоне СВО заметили мотовездеходы из Китая

    Военкор Коц: У российских военных в Херсонской области заметили мотовездеходы из Китая

    Tекст: Валентина Григоренко

    Мотовездеходы Desertcross 1000-3 от китайской компании AODES замечены в районе села Крынки Херсонской области, сообщил военкор Александр Коц.

    В своем Telegram-канале военкор отметил, что у мотовездеходов Desertcross 1000-3 грузоподъемность составляет 550 кг. По его словам, их снаряженная масса – 1050 кг, полная масса – 1600 кг, а масса буксируемого прицепа – 300 кг. Он добавил, что в них расположено три места, а мощность составляет 87 л.с., и мотовездеход имеет бензиновый тип двигателя.

    Коц уточнил, что максимальная скорость мотовездеходов – 80 км/ч, запас хода – 250 км, а глубина преодолеваемого брода – 0,4 м. Он подчеркнул, что мотовездеход оборудован двумя грузовыми платформами – спереди и сзади.

    «Для эвакуации и подвоза БК – самое то», – приводит мнение военных военкор.

    Ранее в конструкторском бюро (КБ) «Восток» сообщили, что бойцы российских подразделений начали применять новый барражирующий боеприпас «Скальпель».

    Коментарии (22)
    19 ноября 2023, 07:33
    Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная»

    Обладательницей короны «Мисс Вселенная» стала представительница Никарагуа Шейнис Паласиос

    Tекст: Валентина Григоренко

    Представляющая Никарагуа 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо стала победительницей 72-го международного конкурса «Мисс Вселенная», финал которого прошел в Сальвадоре.

    Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале конкурса. Отмечается, что вице-мисс стала представительница Таиланда 27-летняя Аннтония Порсильд, передает ТАСС.

    Организаторы уточнили, что следующий конкурс «Мисс Вселенная» пройдет в Мексике, пишет РИА «Новости».

    Россию представила обладательница титула «Мисс Россия – 2023» 22-летняя Маргарита Голубева из Петербурга. Но она не смогла войти в топ-10 участниц смотра.

    Ранее Голубева продемонстрировала созданный по мотивам русских сказок национальный костюм «Царевна-Лебедь» петербургского дизайнера Ольги Маляровой.

    Коментарии (13)
    18 ноября 2023, 20:33
    В Финляндии признали проблемы из-за закрытия КПП на границе с Россией

    Министр обороны Финляндии признал проблемы из-за закрытия КПП на границе с Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Закрытие четырех контрольно-пропускных пунктов на границе России и Финляндии стало проблемой для людей с двойным гражданством, но Хельсинки не будут менять своего решения, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен порталу Yle.

    Хяккянен заявил, что закрытие контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией приведет к ряду проблем, больше всего от закрытия КПП пострадают люди с двумя паспортами, но власти не откажутся от своего решения «ради безопасности страны», передает RT.

    Напомним, Финляндия решила закрыть четыре из девяти КПП на российско-финской границе в ответ на приток мигрантов.

    Кроме того, на погранпунктах на границе Финляндии и России решили установить ограждения.

    Коментарии (11)
    18 ноября 2023, 14:08
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    ВС России уничтожили склад боеприпасов на аэродроме ВСУ в Днепропетровской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов ВСУ, а в Киевской и Житомирской областях поражены два арсенала вооружения, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Согласно данным в Telegram-канале Минобороны, ВС России за сутки нанесли поражение живой силе и военной технике в 102 районах.

    Кроме того, на аэродроме «Лозоватка» в Днепропетровской области уничтожен склад авиационных боеприпасов, возле Карпиловки Киевской области и Александровки Житомирской области ­– два арсенала боеприпасов противника, а в районе города Волчанск Харьковской области – склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ. Также был поражен склад топлива для военной техники в районе населенного пункта Выгода Одесской области.

    Ранее сообщалось, что в Одессе поврежден объект энергетической инфраструктуры.

    Кроме того, в субботу в Черниговской области Украины прозвучала воздушная тревога, в Чернигове прогремел взрыв.

    Коментарии (5)
    18 ноября 2023, 19:49
    Орбан предрек распад Евросоюзу из-за «разорительной» политики Брюсселя

    Орбан: Евросоюз разрушает «разорительная» политика Брюсселя

    Tекст: Вера Басилая

    Без радикальных перемен Евросоюз распадется, нынешняя политика Брюсселя «забивает гвозди в крышку гроба» ЕС, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на конгрессе, посвященном тридцатилетию его партии «Фидес».

    Орбан считает, что Венгрия должна сказать «нет» брюссельской модели Европы, потому что она не имеет будущего. Венгерский премьер убежден, что Европу разрушают и разоряют, «забивают каждый день в ее гроб все больше и больше гвоздей», передает РИА «Новости».

    По его словам, скоро можно будет поставить крест на Евросоюзе, при продолжении нынешней политики Брюсселя ЕС развалится.

    Орбан призвал предотвратить развал Евросоюза, который «надо не покидать, а менять».

    Венгерский премьер подчеркнул, что Будапешт выступает против «промывки мозгов со стороны брюссельских бюрократов, вторжений мигрантов, гендерной пропаганды, военных фантомов, неподготовленного членства Украины в ЕС и зеленой идеологии». Кроме того, он заявил, что Венгрия защитит себя от попыток подорвать суверенитет, и от «империи Сороса, нападающей одновременно из Брюсселя и Вашингтона».

    Ранее Орбан заявил, что в руководстве Евросоюза нужны перемены, поскольку нынешние лидеры стран сообщества не справляются с ситуацией, в частности с конфликтом на Украине.

    Также Орбан заявил о провале стратегии ЕС по России.

    Коментарии (7)
    18 ноября 2023, 17:46
    Эрдоган призвал проверить «пока не поздно» наличие ядерного оружия у Израиля

    Эрдоган намерен создать инспекцию для проверки наличия ядерного оружия у Израиля

    Эрдоган призвал проверить «пока не поздно» наличие ядерного оружия у Израиля
    @ Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, «пока не стало слишком поздно», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Турецкий лидер обратил внимание, что Израиль не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, значит на него, в первую очередь, не распространяются его правила. По его словам, есть ситуация, когда страны-участницы Договора могут обратиться в Международное агентство по атомной энергии от имени ядерной безопасности и попросить о создании инспекционного механизма, что намерена сделать Турция прямо сейчас, передает РИА «Новости».

    Эрдоган считает, что наличие ядерного оружия у Израиля должно быть проверено «без всяких сомнений», но этот займет некоторое время.

    По его словам, не исключено, что США встанут на сторону Израиля и наложат вето в ООН, но удивительно, что этот вопрос вообще обсуждается на такой почве. Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать оказывать давление в продвижении этого вопроса, и призывать мир не оставлять его без внимания, пока не стало поздно.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Элияху провокационными, подтверждащие наличие у Израиля ядерного оружия, что делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны.

    Коментарии (23)
    18 ноября 2023, 19:02
    Словакия отказалась поддержать санкции против ядерного топлива России

    Глава МИД Бланар: Словакия не поддержит антироссийские санкции, если они коснутся ядерного топлива

    Словакия отказалась поддержать санкции против ядерного топлива России
    @ Eвгений Курсков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Братислава воспользуется правом вето и заблокирует новый пакет антироссийских санкций, если они будут касаться ядерного топлива, заявил в глава МИД республики Юрай Бланар.

    Бланар объяснил, что словацкие АЭС еще не достаточно трансформированы для того, чтобы работать с не российским ядерным топливом, передает РИА «Новости».

    По словам главы МИД, ЕС прислушается к мнению Словакии, он также подчеркнул, что до введения рестрикций в ЕС должен быть проведен доскональный анализ их влияния не только на сообщество в целом, но и конкретно на Словакию, передает ТАСС.

    В Словакии работают две АЭС: «Моховце» и «Богунице», их помогали возводить СССР и Россия.

    Ранее Европарламент отказался признать провал антироссийских санкций.

    Коментарии (7)
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