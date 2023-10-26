Ростех передал Минобороны первую партию новейших самоходок «Мальва»

Ростех передал Минобороны России первую партию новейших самоходок «Мальва»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По сообщению пресс-службы, Ростех отгрузил в войска первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва», которая отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время, передает ТАСС.

В Ростехе отметили, что новая самоходка обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации, чем артиллерийские установки на гусеничном ходу. Кроме того, в сравнении с буксируемыми орудиями «Мальве» требуется меньше времени для развертывания и ухода с позиции, а также наведения на цель.

Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев, это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Он добавил, что скорострельность гаубицы – более семи выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов.

Ранее Ростех разработал управляемые снаряды нового поколения для гаубицы «Мальва».