Сдается, что в Германии есть сейчас достаточно федеральных земель, особенно на Востоке, где знают, что лучше понимать Путина, чем завравшегося Шольца с его безмерным втягиванием во все современные военные конфликты.10 комментариев
Ростех передал Минобороны первую партию новейших самоходок «Мальва»
Ростех передал Минобороны России первую партию новейших самоходок «Мальва»
Госкорпорация «Ростех» поставила в войска первую партию новейших самоходных артиллерийских орудий «Мальва», сообщили в пресс-службе госкорпорации.
По сообщению пресс-службы, Ростех отгрузил в войска первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) «Мальва», которая отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время, передает ТАСС.
В Ростехе отметили, что новая самоходка обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации, чем артиллерийские установки на гусеничном ходу. Кроме того, в сравнении с буксируемыми орудиями «Мальве» требуется меньше времени для развертывания и ухода с позиции, а также наведения на цель.
Как отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев, это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Он добавил, что скорострельность гаубицы – более семи выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов.
Ранее Ростех разработал управляемые снаряды нового поколения для гаубицы «Мальва».