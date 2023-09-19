Затаить обиду на брань со стороны киевского режима Пекин, конечно, может. Но что толку, если объект его возмущения сам не знает, сколько проживет на этом свете?4 комментария
Ростех разработал управляемые снаряды нового поколения для гаубицы «Мальва»
Ростех разработал превосходящие натовские аналоги управляемые снаряды для гаубиц
Предприятия Ростеха разрабатывают управляемые снаряды нового поколения для самоходной гаубицы «Мальва», которые обеспечат превосходство над артиллерией стран НАТО, увеличился выпуск «Кинжалов», сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев.
По его словам, оборонные предприятия Ростеха встречают профессиональный праздник – День оружейника – в отличной форме, работают круглосуточно и стараются поставлять технику досрочно, выполняют поставленные Минобороны задачи, передает РИА «Новости».
Оздоев отметил, что в настоящее время создается новое поколение боеприпасов для самоходной гаубицы «Мальва», превосходящие возможности натовских снарядов.
Кроме того, он заявил, что Ростех наращивают выпуск ракет для «Кинжала», ОТРК «Искандер», для ПВО «Панцирь», а также производство авиабомб, танковых и артиллерийских снарядов, бронетехники, огнеметных систем, РСЗО.
По словам Оздоева, объемы производства по различным видам вооружений выросли в несколько раз, по некоторым видам – в десятки раз, особенно рост идет по танкам и боевым машинам на их базе, легкобронированной технике, реактивным системам залпового огня, тяжелым огнеметным системам, тепловизионным и другим оптическим приборам.
Отдельно он отметил значительный рост производства высокоточного оружия. «Калашников» вдвое нарастил выпуск ракет «Китолов», «Стрела», «Вихрь», зенитных управляемых ракет 9М333, кратно увеличится выпуск беспилотников «Куб», «Ланцет», «Гранат», «Тахион».
В России 19 сентября отмечается День оружейника.
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