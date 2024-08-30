Ростех поставил в армию БМП и БМД с улучшенной защитой

Глава «Белого интернета» оценила слияние контента «VK Видео», «Дзен» и «ОК. Видео»

Глава «Белого интернета» Сидоренко оценила слияние контента «VK Видео», «Дзен» и «ОК. Видео»

В VK заявили об объединении видеоконтента трех платформ на основе собственной разработки – one-cloud, объем хранилища превысил 1,5 эксабайта, или более 1,5 млрд гигабайт.

Сидоренко отметила, что за четыре года объем вложений российских компаний в цифровые технологии увеличился более чем на 80%, достигнув отметки в 4 трлн рублей. Инвестиции во внедрение программных продуктов увеличились в 2,5 раза. И сегодня мы можем увидеть результаты этих финансовых вливаний, пояснила она.

Ее комментарий приводится в Telegram-канале «Белый интернет».

Российские цифровые медиа планомерно и поступательно развивают свои продукты, обеспечивая технологическую независимость от западных вендоров, подчеркнула гендиректор АНО.

VK в этом вопросе является одним из лидеров, компания активно внедряет собственные инновационные решения в свои сервисы, которые «ничем не уступают западным аналогам», добавила Сидоренко.

«Преимущество внедренной технологии – безопасное облачное хранение видеоконтента и скорость его передачи. Пользователи почувствуют высокую скорость загрузки видеозаписей, их добавления в любую из платформ VK. Это же позволит в быстрые сроки восполнить объем видеозаписей, догнав международные платформы», – указала эксперт.

По ее мнению, Россия уверенно идет «к созданию своей национальной цифровой экосистемы с надлежащим уровнем безопасности и цифровой оснащенности работы».