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Ростех поставил в армию БМП и БМД с улучшенной защитой
«Курганмашзавод» (входит в Ростех) направил в войска партию БМП-3 и БМД-4М, сообщила пресс-служба госкорпорации.
Как говорится в сообщении в Telegram-канале Ростеха, вместе с новой техникой получат письма от заводчан и их детей. Там добавили, что за семь месяцев текущего года объем поставок боевых машин в 1,5 раза превысил весь объем 2022 года, а отгрузка велась с опережением графика.
Все поставленные машины оснащены комплектами допзащиты, которые оберегают технику от атак БПЛА с воздуха и прикрывают борта от кумулятивных боеприпасов. Дополнительная защита поставляется в комплекте с БМП-3 и БМД-4М и монтируется в подразделениях, что позволяет оперативно перевозить технику на стандартных грузовых платформах. Также машины получили устройства РЭБ. В Ростехе сообщили также, что в 2024 году «Курганмашзавод» выполняет дополнительные обязательства по поставке БМП-3 сверх объемов, предусмотренных графиком.
Напомним, в начале мая «Курганмашзавод» также поставил в войска партию модернизированных БМП-3.