  • Новость часаШольц: ЕС решил использовать доходы с российских активов для помощи Украине
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    Первым в топку экономической войны с КНР американцы бросят Евросоюз, который является вторым по значимости после самих США торговым партнером китайцев. Однако плюшек, которые предлагает Китай, может быть недостаточно для того, чтобы страны ЕС предали гегемона.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Чем смешны убеганты

    «Популяризатор науки» считает, что именно из средств от ее лекций в Европе можно будет составить бюджет нового государства в Монголии. Теперь вы понимаете, каков уровень государственного мышления у людей, которые на Болотной кричали «Мы здесь власть!».

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Средней Азии придется играть по новым миграционным правилам

    В Бишкеке в Душанбе жалуются на резкое ужесточение контроля за въезжающими гражданами этих стран в Россию. Гастарбайтеров тщательно проверяют на пунктах пропуска, и многих отправляют обратно.

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    7 мая 2024, 03:42 • Новости дня

    «Курганмашзавод» поставил в войска партию модернизированных БМП-3

    «Курганмашзавод» поставил в войска партию модернизированных БМП-3 с защитой от дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    «Курганмашзавод», входящий в холдинг «Высокоточные комплексы» Ростеха, поставил Министерству обороны России новую партию военной техники, модернизированной с учетом опыта СВО, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

    «Боевые машины десанта направлены в войска с опережением плана. Специалисты предприятия проанализировали опыт специальной военной операции и усовершенствовали БМП-3», – приводит сообщение завода ТАСС

    Отмечается, что в войска поступили боевые машины пехоты БМП-3 с усовершенствованной защитой, включая маскировочные комплексы «Накидка», а также боевые машины десанта БМД-4М.

    «Накидка» представляет из себя огнеупорные покрывала, которые снижают заметность машины в тепловом и радиоспектрах.

    В пресс-службе отметили, что техника получила комплекты дополнительной защиты, в том числе от атак с воздуха.

    В апреле «Курганмашзавод» досрочно изготовил комплекты дополнительной защиты для БМП-2 – противокумулятивные решетки и бронеэкраны.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу поручил нарастить темпы производства дополнительной защиты для танков.

    Танки Т-80БВМ нового образца теперь оснащаются комплексом «Накидка» и защитным козырьком уже на конвейере.

    6 мая 2024, 10:14 • Новости дня
    Генштаб по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия
    Генштаб по поручению Путина начал подготовку к учениям по применению нестратегического ядерного оружия
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного округа с привлечением авиации и сил ВМФ, заявили в Минобороны.

    В сообщении военного ведомства в Telegram говорится, что Генштаб начал подготовку к проведению учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота. Маневры, как ожидается, начнутся в ближайшее время.

    В ходе учения, сообщили в МО, будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

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    6 мая 2024, 12:32 • Новости дня
    Кремль объяснил необходимость ядерных учений

    Песков: Ядерные учения станут ответом на обострение Западом ситуации на Украине

    Кремль объяснил необходимость ядерных учений
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Западные представители заявляли о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, чем провоцировали новый, беспрецедентный виток напряженности, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, объясняя подготовку ВС России к предстоящим ядерным учениям.

    Действия со стороны Запада требуют от России особого внимания и особых мер, передает ТАСС слова представителя Кремля.

    В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что подготовка к учениям началась на фоне призывов «хора безответственных негодяев из числа западной политической элиты» к отправке на Украину своих войск.

    По словам Медведева, отправка западных сил на территорию «бывшей Украины» повлечет прямое вступление их стран в войну, на что России придется ответить, причем не на украинской территории.

    «В этом случае никому из них не укрыться ни на Капитолийском холме, ни в Елисейском дворце, ни на Даунинг стрит, 10. Наступит мировая катастрофа», – предрек Медведев.

    Напомним, Генштаб России по поручению Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина начал подготовку к проведению учения, в рамках которого планируется отработать подготовку и применение нестратегического ядерного оружия.

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    6 мая 2024, 17:40 • Новости дня
    ЕС отреагировал на ядерные учения России
    ЕС отреагировал на ядерные учения России
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    ЕС призвал Россию к деэскалации напряженности после объявления Москвой ракетных учений, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    Стано также назвал действия России «безответственными», передает РИА «Новости».

    Ранее в Кремле, объясняя подготовку ВС России к предстоящим ядерным учениям, отметили, что западные представители заявляли о готовности и даже намерении отправить вооруженные контингенты на Украину, чем провоцировали новый, беспрецедентный виток напряженности.

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    6 мая 2024, 07:19 • Новости дня
    УВЗ отправил в войска два эшелона танков

    «Уралвагонзавод» отправил Минобороны России два эшелона танков Т-72Б3М и Т-90М

    УВЗ отправил в войска два эшелона танков
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    «Уралвагонзавод» (в составе концерна УВЗ входит в Ростех) отправил эшелоны танков Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М в Министерство обороны России, сообщили в пресс-службе концерна.

    Как говорится в сообщении, ко Дню Победы УВЗ отправил в войска очередную партию танков Т-90М «Прорыв», при этом неделей ранее в армию ушел эшелон с партией танков Т-72Б3М, передает ТАСС.

    В пресс-службе уточнили, что коллектив завода в круглосуточном режиме обеспечивает ВС России боевой техникой и в срок выполняет планы гособоронзаказа.

    Ранее на Т-90М «Прорыв» начали устанавливать дополнительную защиту от мин.

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    6 мая 2024, 06:10 • Новости дня
    Киселев потребовал расследовать убийство военкора Бентли

    Дмитрий Киселев потребовал расследовать убийство военкора Рассела Бентли с позвыным «Техас»

    Киселев потребовал расследовать убийство военкора Бентли
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что убийство корреспондента агентства Sputnik Рассела Бентли должно быть расследовано, а виновные – наказаны.

    «Это наш военкор. Преступление должно быть расследовано, есть принцип неотвратимости наказания. Перед законом все равны», – сказал Киселев, передает РИА «Новости»

    Напомним, что в середине апреля главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сообщила о гибели Рассела Бентли в Донецке.

    Американец с российским гражданством, известный под позывным «Техас», в 2014 году присоединился к ополчению ДНР и участвовал в боевых действиях.

    Ранее сообщалось о задержании подозреваемых в убийстве Бентли.


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    6 мая 2024, 06:40 • Новости дня
    Российский снайпер рассказал о ликвидации украинского военного в каске СС

    Tекст: Денис Тельманов

    Один из самых эффективных российских снайперов в зоне спецоперации рассказал о ликвидации украинского военнослужащего, носившего немецкую каску времен войны с эмблемой СС.

    «Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на ней нарисованы руны СС», – приводит слова снайпера ТАСС

    В качестве доказательства ликвидации его группа каску забрала, и теперь хранится в «музее трофеев».

    Ранее сообщалось, что ликвидированного ФСБ диверсанта ГУР подозревают в причастности к теракту в «Крокусе».


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    6 мая 2024, 13:00 • Новости дня
    Военный эксперт назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу

    Военный эксперт: Россия посылает четкий сигнал в ответ на милитаристские заявления Запада

    Военный эксперт назвал учения с тактическим ядерным оружием четким сигналом Западу
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    На фоне заявлений о возможном вводе войск НАТО в зону СВО, а также о «допустимости» ударов по территории России западным оружием, Минобороны посылает Западу четкий сигнал. Цель – предупредить эскалацию конфликта вокруг Украины. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Александр Бартош. Ранее Минобороны анонсировало проведение учений с нестратегическим ядерным оружием.

    «Россия периодически проводит учения, в ходе которых в том числе отрабатывается вопрос применения нестратегического ядерного оружия. Прежде о них Москва, согласно существующим договоренностям, уведомляла Вашингтон. Сейчас, видимо, наше руководство приняло решение расширить число адресатов», – отметил Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    Он объясняет: на фоне милитаристской риторики Запада подобные учения приобретают особую значимость. «США, Британия и Франция продолжают направлять Киеву новые системы вооружений. Кроме того, они не стесняются в заявлениях: одни допускают удары по территории России, другие – ввод войск в зону украинского конфликта. Все это в совокупности создает серьезную угрозу национальной безопасности России, причем в ряде случаев она носит экзистенциальный характер. Учения станут нашим ответом на попытки эскалации», – детализировал собеседник.  

    По мнению Бартоша, заявление Минобороны должно послужить «предупреждением нашим геополитическим оппонентам». «Это четкий сигнал», – акцентировал он. Спикер также предположил, какой будет реакция мирового сообщества. «Некоторые выскажут понимание в связи с решением Москвы. США и их союзники по НАТО, вероятно, попытаются использовать эту тему в качестве пропаганды против России», – считает аналитик. Вместе с тем Бартош подчеркивает: учения – фактор, предупреждающий эскалацию военного конфликта на Украине.

    Ранее Минобороны сообщило, что Генштаб по поручению президента Владимира Путина начал подготовку к проведению в ближайшее время учений ракетных соединений Южного военного округа (ЮВО) и сил ВМФ. В ходе учений планируется отработать в том числе «вопросы применения нестратегического ядерного оружия».

    «Учение направлено на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия для реагирования и в целях безусловного обеспечения территориальной целостности и суверенитета российского государства в ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации», – говорится в пресс-релизе военного ведомства.

    Как отметил Дмитрий Медведев, подготовка к учениям связана с тем, что Россия должна быть готова противостоять Западу в случае его вступления в конфликт на Украине. «Происходит какая-то тотальная деградация правящего класса на Западе. Этот класс реально не желает логически связать элементарные вещи. Отправка своих войск на территорию бывшей Украины повлечет прямое вступление их стран в войну, на которое нам придется отвечать. И увы, не на территории Украины», – написал зампред Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также указал, что учения нестратегических ядерных сил, которые анонсировало Минобороны, связаны с «беспрецедентным витком напряженности» в украинском конфликте. По его словам, учения спровоцированы недавними заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона, передает ТАСС.

    Напомним, Макрон ранее заявил, что Париж не исключает возможности отправки военного контингента на Украину. Однако это станет возможно в том случае, если о подобной помощи попросит сам офис Зеленского, или же после «прорыва российскими военными линии фронта». В свою очередь Кэмерон счел приемлемыми удары британским оружием по российской территории. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с чем связана милитаристская риторика Лондона и Парижа.

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    6 мая 2024, 22:45 • Новости дня
    ВСУ выпустили три ракеты по Крымскому мосту

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы Украины выпустили в сторону Крымского моста три ракеты, которые были замечены над Бердянском.

    «В сторону Крымского моста через Бердянск прошли три крылатые ракеты. Их тип и дальнейшее направление пока не уточняются», – сообщает RT со ссылкой на Telegram-каналы.

    Отмечается, что в момент фиксации ракет над Румынией дежурил американский самолет-разведчик Boeing P-8A Poseidon.

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз не исключает возможности нанесения Украиной удара по Крымскому мосту, рассматривая это в контексте права на самозащиту, заявил представитель Европейской службы внешних действий Петер Стано.

    Он отметил, что для ЕС понятно, что «Украина борется за свое выживание и имеет законное и международно признанное право на самозащиту».

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    6 мая 2024, 23:26 • Новости дня
    Шольц: ЕС решил использовать доходы с российских активов для помощи Украине

    Олаф Шольц сообщил договоренностях в ЕС использовать доходы от заблокированных российских активов для помощи Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что в Евросоюзе достигнута договоренность об использовании доходов от замороженных российских активов.

    «У нас в Европе есть консенсус по поводу того, что мы хотим использовать непредвиденные доходы с замороженных российских активов», – приводит слова Шольца ТАСС

    По словам Шольца, речь идет о значительной сумме, которая составляет несколько миллиардов евро в год. Около 90% этих средств планируется использовать для военных нужд Украины. При этом Киев не будет обязан закупать оружие в Европе, подчеркнул канцлер ФРГ.

    Ранее посол Германии на Украине анонсировал передачу Киеву дополнительных систем Patriot и IRIS-Е, а также новых систем ПВО малого радиуса действия Skynex.

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    6 мая 2024, 22:30 • Новости дня
    СМИ рассекретили планы удара ВСУ по территории России ракетами и беспилотниками

    RT сообщил о готовящемся ударе ВСУ по территории России с использованием дронов и дальнобойных ракет

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ готовится 7 мая в 6 утра нанести удар по территории России с применением десятков беспилотников и дальнобойных ракет. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

    «По данным источника, ожидается атака более чем 50 беспилотниками и десятками дальнобойных ракет», – сообщает RT в своем Telegram-канале.

    Отмечается, что сначала украинцы планируют запустить дроны, «чтобы израсходовать ресурс ПВО», а затем ударить по согласованной заранее цели ракетами.

    Ранее сообщалось, что в результате атаки дронами на машины ГК «Агро-Белогорье» в Борисовском районе Белгородской области погибли семь человек. Эту информацию подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

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    7 мая 2024, 00:38 • Новости дня
    На экипировке ликвидированного в ЛНР наемника найден шеврон с французским флагом

    Tекст: Денис Тельманов

    На одном из тел в захваченном силами Вооруженных сил России опорном пункте под Белогоровкой в ЛНР были обнаружены шевроны, в том числе с изображением флага Франции. Об этом свидетельствует видеозапись осмотра.

    «На одном из трупов несколько шевронов, один в виде перевернутого флага Франции, а на рукаве шеврон с флагом Франции в стиле милитари», – приводит описание видеозаписи РИА «Новости».

    Отмечается, что кадры были сняты штурмовиком одного из подразделений Вооруженных сил России под Белогоровкой, за которую идут бои в Донбассе.

    Ранее бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен заявил, что Франция направила на Украину солдат Иностранного легиона.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину.

    Министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню сообщил, что отправка французских военных на Украину создаст проблемы для самой Франции.

    При этом в МИД Франции заявили, что сведения о том, что Франция направила военных на Украину, являются недостоверными.

    Там назвали сообщения о присутствии французских солдат на Украине «очередной кампанией по дезинформации, направленная на подрыв поддержки» украинским властям.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информацию об отправке французских войск на Украину необходимо проверить на достоверность.

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    6 мая 2024, 08:35 • Новости дня
    Ростех создал тепловизионный комплекс «Взгляд»

    В Ростехе разработали тепловизионный комплекс для управления машинами в нулевой видимости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Швабе» разработал разведывательную тепловизионную систему для транспорта, позволяющую управлять машинами с выключенными фарами и в условиях нулевой видимости.

    Как говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации, холдинг «Швабе» создал образец тепловизионной системы для транспорта «Взгляд», способный найти фигуру человека на расстоянии до 300 метров, а на расстоянии 500 метров распознать технику в условиях плохой видимости.

    В Ростехе отметили, что система обеспечивает технике незаметность, позволяя управлять транспортным средством ночью и наблюдать за местностью с выключенными фарами, передает ТАСС.

    Во «Взгляде» применен тепловизор с разрешением матрицы 640х512, при этом комплекс устанавливается на крышу транспортного средства и соединяется с монитором перед водителем.

    Как подчеркнул индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Ростеха Бекхан Оздоев, дальность действия прибора достигает 500 метров, он гарантирует высокое качество изображения, ускоряющее принятие решений в экстренных ситуациях. Он добавил, что в будущем «Взгляд» запустят в массовое производство с объемом до 100 тыс. изделий в год.

    Ранее Ростех начал строить солнечный телескоп в Бурятии.

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    6 мая 2024, 09:29 • Новости дня
    В МИД ответили на вопрос о формуле стратегической стабильности

    МИД: Ракетные потенциалы будут играть важную роль в будущей формуле стабильности

    Tекст: Ольга Никитина

    Роль ракетных потенциалов в формуле стратегической стабильности будет возрастать по мере развития новых технологий, в том числе искусственного интеллекта, заявил посол по особым поручениям МИД Григорий Машков.

    Машков в комментарии РИА «Новости» отметил, что давать прогнозы относительно перспектив стратегической стабильности трудно, если ее формула вообще возможно. По его оценке, будет возрастать роль ракетной составляющей, особенно в тесной связке с новыми технологиями.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возглавляемый США коллективный Запад циничным образом сочетает демонтаж соглашений в области ядерного сдерживания, которые мешали Вашингтону, с продвижением откровенно шулерских схем, которые создают преимущества для американцев.

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    6 мая 2024, 10:45 • Новости дня
    Губернатор призвал усилить защиту промышленных объектов с помощью РЭБ

    Губернатор Гладков призвал усилить защиту промышленных объектов с помощью РЭБ

    Tекст: Ольга Никитина

    Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложил рассмотреть меры по усилению защиты промышленных объектов и агропромышленных комплексов с помощью радиоэлектронных средств (РЭБ).

    Гладков на совещании правительства отметил, что «враг изменил тактику и теперь массированно бьет по мирным жителям». Он подчеркнул, что в районе, куда ударили в понедельник ВСУ, нет никаких военных объектов, только гражданские, передает ТАСС.

    Нужно усилить меры защиты промышленных и агропромышленных комплексов, в том числе с помощью РЭБ, призвал губернатор.

    Напомним, шесть мирных жителей погибли в результате атаки беспилотников ВСУ на машины ГК «Агро-Белогорье» в Белгородской области. Пострадали 35 человек.

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    6 мая 2024, 14:08 • Новости дня
    ЕС задумался об использовании стабфонда для перезапуска ВПК

    Politico: ЕС захотел использовать стабфонд для перезапуска ВПК

    Tекст: Ольга Никитина

    Евросоюз изучает возможность применения ресурсов Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ) для увеличения вложений в оборонный комплекс стран сообщества, сообщает газета Politico.

    Издание, ссылаясь на анонимные источники, отмечает, что ряд высокопоставленных чиновников ЕС активно продвигают идею использования ЕСМ для «более масштабного противодействия России», в том числе «для восстановления Украины или предоставления недорогих кредитов странам Прибалтики», передает ТАСС.

    Концепция находится на ранней стадии разработки, но потенциально может стать «более приемлемым способом финансирования обороны ЕС, чем другие предложения».

    Ранее глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что оружие для Киева желательно производить на территории Украины с финансированием ЕС и участием европейских фирм, чтобы сэкономить на транспортных расходах.

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