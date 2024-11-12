Мат не просто один из регистров языка – это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может – не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.8 комментариев
Российский боец уничтожил танк ВСУ неуязвимым для РЭБ новым дроном
Российский беспилотник на оптоволокне уничтожил танк ВСУ в Курской области
Российский боец с позывным Буратино уничтожил танк вооруженных сил Украины в Курской области, используя дрон, неуязвимый для систем радиоэлектронной борьбы.
Российский военнослужащий с позывным Буратино рассказал, как ему удалось уничтожить танк вооруженных сил Украины, используя дрон, который неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), передает ТАСС. Танк на протяжении двух дней появлялся на федеральной трассе в Курской области, оставаясь практически неуязвимым благодаря прикрытию РЭБ.
Буратино подчеркнул, что до недавнего времени поражение танка было практически невозможным, однако ситуация изменилась с появлением новых дронов на оптоволокне. Эти дроны, оснащенные качественными камерами и устойчивыми к РЭБ системами управления, позволили бойцам выследить и уничтожить танк.
В момент атаки танк пытался прикрыть пикап, в котором находился оператор РЭБ. Несмотря на это, расчет БПЛА успешно уклонился и поразил цель. Буратино отметил, что хотел бы запомнить лица танкиста и оператора РЭБ, находящихся в машинах.
Военнослужащий подчеркнул, что его команда выполняет свою работу на высоком уровне, чтобы усложнить жизнь противнику. В завершение своего рассказа он обратился к семьям, заверив, что они скоро вернутся домой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Суджанском районе Курской области дроны «Князь Вандал Новгородский» уничтожили украинскую бронетехнику и грузовик с боеприпасами, об этом сообщалось. Украинский дрон подавили системой радиоэлектронной борьбы в Белгородской области. 12-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны России запатентовал беспилотник-камикадзе вертолетного типа, невосприимчивый к радиоэлектронной борьбе, для ударов по опорным пунктам противника.