18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.0 комментариев
The Telegraph: Россия масштабно расширила сеть баз ударных беспилотников
The Telegraph: Россия построила десять новых баз для ударных дронов
Спутниковые снимки зафиксировали масштабное строительство новых пусковых установок для российских ударных дронов, способных нести более тяжелые боевые части.
Россия расширяет специализированную инфраструктуру для запуска ударных беспилотников большой дальности, передает The Telegraph.
Журналисты издания, опираясь на коммерческие спутниковые снимки и анализ компании DroneSec, выявили как минимум 10 российских объектов с новыми или расширенными пусковыми площадками.
В ходе расследования было обнаружено не менее 59 пусковых направляющих. Около 20 из них оказались достаточно длинными для запуска новых беспилотников типа «Герань». Данные из открытых источников свидетельствуют, что семь из десяти объектов уже использовались для атак на Украине.
Некоторые объекты были переоборудованы из существующих военных баз, другие построены в отдаленных районах. В Орловской области спутники зафиксировали 16 пусковых позиций, а также десятки дронов и складские помещения. Некоторые объекты способны хранить более тысячи беспилотников.
Более длинные направляющие связывают с новыми вариантами «Герань-4» и «Герань-5». По данным украинской разведки, реактивный дрон «Герань-5» имеет длину около шести метров и размах крыльев около 5,5 метра. Полезная нагрузка составляет примерно 90 килограммов, а дальность полета достигает почти тысячи километров.
Расширение инфраструктуры происходит на фоне резкого роста производства дронов в России. С января по март 2026 года Россия выпустила около 16 тыс. беспилотников большой дальности, что на шесть тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. Представитель НАТО заявил изданию: «Беспилотники фундаментально изменили характер современной войны».
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