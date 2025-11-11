Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.21 комментарий
ДТП с участием двух автобусов и пяти машин произошло в Петропавловске-Камчатском
В центре Петропавловска-Камчатского, который находится во власти циклона, произошло столкновение как минимум пяти автомобилей и двух пассажирских автобусов, сообщают информационные агентства.
Информации о пострадавших не поступало, зафиксированы крупные заторы, передает ТАСС.
Серьезные трудности наблюдаются и в других частях города: не функционируют светофоры, фура не смогла преодолеть подъем, дорогу перекрыло упавшее дерево, буксуют автобусы и большегрузные автомобили. На федеральной трассе Морпорт – Аэропорт почти нет видимости, автомобилисты вынуждены двигаться очень медленно.
Администрация Петропавловска-Камчатского призывает жителей отказаться от поездок.
Причиной транспортного коллапса стал циклон, накрывший Камчатку ночью 11 ноября: в регионе установилась метель, порывы ветра достигают 30 м/с. Из-за опасных погодных условий власти отменили занятия в местных школах и рекомендовали работодателям перевести сотрудников на удаленную работу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько самолетов не смогли прибыть в международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) из-за сильного снегопада и шквалистого ветра, рейсы «ушли» в другие города.