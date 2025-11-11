Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.21 комментарий
Снегопад и ветер помешали самолетам прибыть в Петропавловск-Камчатский
Несколько самолетов не смогли прибыть в международный аэропорт Петропавловска-Камчатского (Елизово) из-за сильного снегопада и шквалистого ветра, рейсы «ушли» в другие города, сообщили в аэропорту.
«В Магадан ушел рейс 6215 авиакомпании S7. Рейс «Авроры» приземлился на Сахалине. Рейс 5249 на Новосибирск тоже ушел на Магадан. Московский рейс 1739 сейчас летит в Хабаровск, на запасной аэродром», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Из-за погодных условий экипажи принимают решения переждать непогоду.
«Аэропорт Елизово готов принимать и отправлять воздушные суда и работает в штатном режиме», – отметили в аэропорту.
АО «Камчатское авиационное предприятие» объявило об отмене всех местных рейсов до улучшения погоды.
Во вторник в нескольких районах полуострова начались сильные осадки в виде снега, метель, в прибрежных районах – снег, переходящий в дождь, на дорогах – гололедица. Ветер в прибрежных районах достигает 30 метров в секунду. Спасатели МЧС на Камчатке приведены в режим повышенной готовности.