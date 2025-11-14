В ДТП с автобусом и грузовиком в Пермском крае погибла 17-летняя девушка

Tекст: Антон Антонов

СК подтвердил, что погибли семь человек. При этом ведомство уточнило, что Среди погибших значится одна несовершеннолетняя – девушка 17 лет, передает ТАСС.

12 человек получили различные травмы. В экстренных службах сообщили, что шестеро из пострадавших были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии семь человек погибли на месте. Сообщалось, что 15 человек получили травмы.