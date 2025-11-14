Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.3 комментария
В ДТП с автобусом и грузовиком в Пермском крае погибла 17-летняя девушка
Среди семи жертв ДТП с автобусом и грузовиком в Пермском крае есть несовершеннолетняя, также в ДТП пострадали 12 человек, сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
СК подтвердил, что погибли семь человек. При этом ведомство уточнило, что Среди погибших значится одна несовершеннолетняя – девушка 17 лет, передает ТАСС.
12 человек получили различные травмы. В экстренных службах сообщили, что шестеро из пострадавших были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на трассе Кострома – Шарья – Киров – Пермь пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии семь человек погибли на месте. Сообщалось, что 15 человек получили травмы.