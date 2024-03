Трамп назвал церемонию вручения премии «Оскар» «плохим политкорректным шоу» и обвинил киноакадемию в несправедливости

Tекст: Денис Тельманов

«Действительно плохое политкорректное шоу было сегодня вечером, и в течение многих лет – бессвязное, скучное и очень несправедливое», – написал Трамп в воскресенье на своей странице, передает ТАСС.



В воскресенье вечером Американская академия киноискусств объявляла имена лауреатов премии «Оскар» – одной из самых престижных в мире наград в области кинематографа. 96-я церемония вручения статуэток проходила в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Триумфатором премии 2024 года стал фильм «Оппенгеймер» получивший «Оскар» сразу в семи в номинациях – «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» (Кристофер Нолан) «Лучший актер» (Киллиан Мерфи), «Лучшая мужская роль второго плана» (Робер Дауни-младший), «Лучший монтаж», «Лучшая операторская работа», «Лучший саундтрек».

За победу также боролись картины «Анатомия падения» (Anatomie d'une chute, 2023), «Барби» (Barbie, 2023), «Прошлые жизни» (Past Lives, 2023), «Убийцы цветочной луны» (Killers of the Flower Moon, 2023), «Оставленные» (The Holdovers, 2023), «Маэстро» (Maestro, 2023), «Бедные-несчастные» (Poor Things, 2023), «Зона интересов» (The Zone of Interest, 2023), «Американское чтиво» (American Fiction, 2023).