«Оппенгеймер» получил «Оскар» как лучший фильм

«Оппенгеймер» признан лучшим фильмом 2023 года по версии Киноакадемии США, картина получила «Оскар»

Tекст: Денис Тельманов

Статуэтки также получили исполнители главных ролей в фильме Эмма Стоун и Киллиан Мерфи – за лучшую женскую и лучшую мужскую роль, передает ТАСС.



За победу также боролись картины «Анатомия падения» (Anatomie d'une chute, 2023), «Барби» (Barbie, 2023), «Прошлые жизни» (Past Lives, 2023), «Убийцы цветочной луны» (Killers of the Flower Moon, 2023), «Оставленные» (The Holdovers, 2023), «Маэстро» (Maestro, 2023), «Бедные-несчастные» (Poor Things, 2023), «Зона интересов» (The Zone of Interest, 2023), «Американское чтиво» (American Fiction, 2023).

«Оппенгеймер» также получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в номинации «Лучший фильм».

Ранее сообщалось, что голливудский актер Роберт Дауни–младший получил «Оскар» за роль в фильме «Опненгеймер» в номинации «лучшая мужская роль второго плана».